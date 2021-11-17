Красноярские фермеры получили 60 млн рублей на стартапы
Подобная форма господдержки существует уже третий год и в этот раз ее объем оказался самым большим за означенный период. Всего поддержку получило 15 начинающих фермеров.
Деньги выделялись в рамках программы «Семейный фермер». Претендовать на них могли только семейные хозяйства и на условиях софинансирования. В этом году объем поддержки увеличен на 50%.
Поддержку собирателей дикоросов в Красноярском крае упакуют в «коробки»
Центр «Мой бизнес» собирается разработать «коробочные» решения для жителей края, которые занимаются этим видом деятельности. Так власти рассчитывают привлечь к этому делу больше людей.
Агропром Красноярского края получил на развитие 2 млрд рублей
Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между АО «Росагролизинг» и правительством региона.