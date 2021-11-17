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Красноярские фермеры получили 60 млн рублей на стартапы

Красноярские фермеры получили 60 млн рублей на стартапы
Иллюстрация: пресс-служба Минсельхоза Красноярского края

Подобная форма господдержки существует уже третий год и в этот раз ее объем оказался самым большим за означенный период. Всего поддержку получило 15 начинающих фермеров.

#НОВОСТИ
В 2021 году фермеры Красноярского края получили 60 млн рублей на старт своего дела, рассказали в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли.
 
Деньги выделены по грантовой программе «Агростартап». Максимальный размер гранта составляет 5 млн рублей, если речь идет о молочном или мясном животноводстве, и 3 млн, если о других сельхознаправлениях. Плюс к этому можно было получить еще 1 млн рублей, если направить часть средств на формирование неделимого фонда сельхозкооператива, участником которого является фермер.
 
Претендовать на эти деньги могли фермеры, начавшие свою деятельность в этом году, или только собирающиеся начать свое дело. Всего на конкурс поступило 55 заявок из 25 районов края. Отобрали лишь 15 — они-то и получат гранты. Бизнесы начинающих фермеров-победителей расположены в Ирбейском, Ермаковском, Рыбинском, Минусинском, Каратузском, Идринском, Шушенском, Балахтинском, Тасеевском, Большеулуйском и Ачинском районах. Освоить выделенные деньги они должны в течение полутора лет с момента их получения.
 
Программа «Агростартап» реализуется в Красноярском крае с 2019 года. Всего (включая этот год) по ней начинающие фермеры региона получили более 162 млн рублей.
 
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Деньги выделялись в рамках программы «Семейный фермер». Претендовать на них могли только семейные хозяйства и на условиях софинансирования. В этом году объем поддержки увеличен на 50%.

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Автор: Петр Савельев
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