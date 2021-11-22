Разделяй и властвуй: En+ Group и Sual выделят «Новый Русал»
Интерфакс сообщил, что мажоритарные акционеры «Русала» — En+ Group и Sual Partners — договорились, что поддержат идею выделения высокоуглеродного производства.
По мере получения необходимых корпоративных и акционерных одобрений разделение будет завершено во II половине 2022 года. Также будет подана заявка на биржевой листинг.
Sual Partners, контролирующий 25% акций «Русала», в своем комментарии был более осторожен, отметив, что
полностью разделяет стремление ОК «Русал» достичь углеродной нейтральности и готов к конструктивной совместной работе в этом направлении».
Напомним, «Русал» сообщил о подготовке идеи выделения в отдельное юрлицо высокоуглеродного бизнеса в мае 2021 года.
Планируется, что ядром высокоуглеродной «новой компании» станут активы бывшего «СУАЛа» — такие заводы, как алюминиевые:
- Иркутский,
- Волгоградский и
- Кандалакшский,
- Братский,
- Новокузнецкий,
глиноземные:
- Уральский,
- Богословский,
- Пикалевский.
Высокоуглеродная компания займется развитием внутреннего рынка, а также продвижением на перспективных развивающихся рынках.
Также к «новой компании» перейдет масштабная программа экологической перестройки предприятий, объявленная в апреле. Это означает, что с Братским, Новокузнецким и Уральскими алюминиевыми заводами «новая компания» наследует основную часть затрат на программу модернизации в $5 млрд.
«Новый Русал» будет выпускать 1,78 млн тонн алюминия, порядка 2,9 млн тонн глинозема и 5,6 млн тонн бокситов. Это 47% общего производства алюминия «Русала», 35% глинозема и 38% бокситов.
«Русал», который сохранит основные алюминиевые заводы, включая Красноярский и Саяногорский, и глиноземные активы (включая Николаевский завод, ирландский Aughinish и итальянский EurAllumina), а также downstream-активы, будет производить около 2 млн тонн алюминия и 5,3 млн тонн глинозема.
«Русал» сфокусируется на укреплении своих позиций как крупнейшего производителя алюминия с низким углеродным следом, в том числе выпускаемого под брендом Allow.
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