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Мэр Красноярска поменял двух глав районных администраций

Мэр Красноярска поменял двух глав районных администраций
Иллюстрация: instagram.com/laninakirovskii

Прежний глава Советского района перешел в статус депутата Заксобрания края и теперь его место займет руководитель другого района города, которого сменит экс-директор муниципального предприятия.

#НОВОСТИ
Глава Красноярска Сергей Еремин решил назначить на пост руководителя Советского района Елену Ланину. Об этом сообщили gornovocti.ru, ссылаясь на информацию пресс-службы мэрии.
 
Прежний глава района Дмитрий Дмитриев победил на сентябрьских выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края и перешел работать в региональный парламент.
 
До нового назначения Ланина возглавляла Кировский район Красноярска. Теперь же ее место займет бывший директор Красгорпарка Александр Митрошкин.
 
Официальных документов об этих назначениях пока нет. В мэрии говорят, что они появятся позже.
 
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Автор: Петр Савельев
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