Мэр Красноярска поменял двух глав районных администраций
Прежний глава Советского района перешел в статус депутата Заксобрания края и теперь его место займет руководитель другого района города, которого сменит экс-директор муниципального предприятия.
Дмитрий Вячеславович занял должность заместителя директора алюминиевого дивизиона компании. Напомним, пост главы района он оставил в связи с выборами в Заксобрание.
Кандидатуру министра экономики края согласовали большинством голосов
Депутаты Законодательного собрания всесторонне обсудили кандидатуру нового министра экономики и регионального развития Красноярского края Анны Гарнец, и проголосовали за.
«Ведомости»: Александр Усс может уйти в отставку
О том, что губернатор Красноярского края Александр Усс может досрочно сложить свои полномочия, а они истекают в 2023 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свой источник в администрации президента