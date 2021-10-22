Бывший глава Советского района Дмитриев перешел на работу в РУСАЛ

Дмитрий Вячеславович занял должность заместителя директора алюминиевого дивизиона компании. Напомним, пост главы района он оставил в связи с выборами в Заксобрание.

Дмитрий Дмитриев по итогам выборов в ЗС 19 сентября стал депутатом по Солнечному одномандатному округу № 6. 28 сентября он официально попрощался с должностью главы Советского района.

Как стало известно DK.ru, Дмитриев принял предложение алюминиевой компании и перешел на работу в РУСАЛ, на должность, которую ранее занимал депутат горсовета Красноярска Александр Дроздов. Он также получил «повышение» по итогам выборов и стал депутатом Государственной Думы.

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