Бывший глава Советского района Дмитриев перешел на работу в РУСАЛ
Дмитрий Вячеславович занял должность заместителя директора алюминиевого дивизиона компании. Напомним, пост главы района он оставил в связи с выборами в Заксобрание.
Дмитрий Дмитриев по итогам выборов в ЗС 19 сентября стал депутатом по Солнечному одномандатному округу № 6. 28 сентября он официально попрощался с должностью главы Советского района.
Как стало известно DK.ru, Дмитриев принял предложение алюминиевой компании и перешел на работу в РУСАЛ, на должность, которую ранее занимал депутат горсовета Красноярска Александр Дроздов. Он также получил «повышение» по итогам выборов и стал депутатом Государственной Думы.
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-
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По результатам выборов большинство мандатов в региональном парламенте досталось «Единой России». Они получили 34 депутатских мандата. На втором месте — КПРФ и 8 мандатов.20.09.2021Новости ДККрасноярск
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Жильцы дома в Солнечном пожаловались Путину на местную власть. Просят помочь
Жильцы дома на проспекте 60 лет Образования ССС, где несколько дней назад рухнула стена, записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину. Они попросили разобраться в ситуации.10.08.2021Новости ДККрасноярск