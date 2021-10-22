Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.10
70,99
82,63
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бывший глава Советского района Дмитриев перешел на работу в РУСАЛ

Бывший глава Советского района Дмитриев перешел на работу в РУСАЛ
Автор фото: пресс-служба администрации Красноярска. Иллюстрация: архив ДК

Дмитрий Вячеславович занял должность заместителя директора алюминиевого дивизиона компании. Напомним, пост главы района он оставил в связи с выборами в Заксобрание.

#НОВОСТИ

Дмитрий Дмитриев по итогам выборов в ЗС 19 сентября стал депутатом по Солнечному одномандатному округу № 6. 28 сентября он официально попрощался с должностью главы Советского района.

Как стало известно DK.ru, Дмитриев принял предложение алюминиевой компании и перешел на работу в РУСАЛ, на должность, которую ранее занимал депутат горсовета Красноярска Александр Дроздов. Он также получил «повышение» по итогам выборов и стал депутатом Государственной Думы.

По теме:

 

 

Автор: Наталья Кобец
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский край обновил рекорд по заболеваемости коронавирусомКрасноярский край обновил рекорд по заболеваемости коронавирусом
  • В Красноярском крае построят дома для детей-сирот и бюджетниковВ Красноярском крае построят дома для детей-сирот и бюджетников
  • Красноярские чиновники пытались скрыть сведения о доходахКрасноярские чиновники пытались скрыть сведения о доходах
  • Министерство экологии Красноярского края отзывает лицензии у 18 золотодобытчиковМинистерство экологии Красноярского края отзывает лицензии у 18 золотодобытчиков
  • РУСАЛ провел семинар для потенциальных подрядчиков перестройки КрАЗаРУСАЛ провел семинар для потенциальных подрядчиков перестройки КрАЗа
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.