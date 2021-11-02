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«Ведомости»: Александр Усс может уйти в отставку

«Ведомости»: Александр Усс может уйти в отставку
Иллюстрация: Яндекс

О том, что губернатор Красноярского края Александр Усс может досрочно сложить свои полномочия, а они истекают в 2023 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свой источник в администрации президента.

#НОВОСТИ

Не исключено, что глава региона может уйти со своего поста или этой осенью, или следующей весной, сообщили СМИ.

По данным «Ведомостей», снятие Александра Усса с должности рассматривают связи с тем, что в Красноярском крае одни из самых низких показателей доверия к губернатору.

Кроме того, упоминаются и другие индикаторы, за которыми следит Кремль.

Александр Усс был назначен губернатором в 2017 году после того, как пост главы региона покинул Виктор Толоконский.

Отметим, с 1998 по 2017 г. Усс возглавлял красноярское Законодательное собрание.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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