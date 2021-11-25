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Распределительный центр товаров из Беларуси может появиться в Красноярске

Распределительный центр товаров из Беларуси может появиться в Красноярске
Иллюстрация: stk-krasnoyarsk.ru

Об этом губернатор Красноярского края Александр Усс заявил на встрече с белорусской делегацией, которая состоялась сегодня.

#НОВОСТИ
Логистическую площадку предполагается создать на базе оптово-распределительного центр «Агротерминал», который расположен в Красноярске на улице Ястынская, 47в/12, сообщил ТАСС по итогам встречи.
У нас построен очень современный логистический центр, таких немного в Сибири, и он сегодня, откровенно говоря, недозагружен. Перспективы — чтобы он стал площадкой для приема, распределения и торговли продукции из Белоруссии, продуктов питания, а они популярны среди красноярцев — там, конечно, есть», — цитирует агентство главу региона.
Других деталей проекта не известно, как и то существуют ли уже какие-либо договоренности на этот счет.
 
Напомним, что «Агротерминал» открылся в Красноярске в 2019 году. Его мощность составляет 50 тысяч тонн. В октябре 2021 года туда перенесли красноярский таможенный пост, который раньше располагался в Березовке. Тогда руководство «Агротерминала» заявляло, что планирует замкнуть на себя все внешнеторговые потоки города.
 
Обновлено в 17:55: как пояснили DL.RU в краевом Минсельхозе, создание такого логистического центра — это вопрос взаимоотношений «Агротерминала» и работающего в Красноярске «Беларусского торгового дома». Обе стороны заинтересованы в проекте, по пока вопрос находится на стадии переговоров.
Автор: Петр Савельев
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