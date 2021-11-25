«Ни в Египет»: владелица турагентства присвоила 0,7 млн рублей
В Красноярске бывшая директор турагентства обманула клиентов и присвоила себе 700 тыс. рублей.
В Красноярске бывшая директриса туристического агентства присвоила деньги своих клиентов.
Известно, что владелица агентства должна была оплатить перелет и проживание красноярцев, которые купили у нее путевки. Но вместо этого она присвоила их деньги себе, а «гипотетические туристы» так и не смогли улететь на отдых ни в Таиланд, ни в Египет, ни в Китай.
Службой судебных приставов с банковских счетов директора агентства было задержано 700 тыс. рублей и более 40 тыс. рублей сбора.
По теме
-
Горнолыжный комплекс «Каштак» продается за 55 млн рублей
Комплекс, расположенный рядом с заповедником «Столбы», выставили на продажу. Владелец предлагает приобрести объект недвижимости за 55 млн рублей.24.08.2021Новости ДККрасноярск
-
Минюст предложил закрыть популярную схему обналички. Пострадать могут обычные россияне
Минтруд предлагает ввести лимит суммы, которую можно взыскивать через комиссии по трудовым спорам. Сейчас таким инструментом нередко пользуются мошенники и обнальщики.28.08.2020Новости ДКЕкатеринбург
-
Администрация Центрального района Красноярска подвела итоги борьбы с незаконной рекламой
С начала 2020 года в городе активизировалась борьба с несанкционированными рекламными объявлениями. Её ежедневно убирают с улиц города, а в отношении рекламодателей заводят административные дела.04.02.2020Новости ДККрасноярск
-
В Центральном районе Красноярска в 2019 году собрали более 3 млн штрафов
Административная комиссия подвела итога работы в Центральном районе. Какие штрафы выписывались чаще всего?21.01.2020Новости ДККрасноярск