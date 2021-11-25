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«Ни в Египет»: владелица турагентства присвоила 0,7 млн рублей

«Ни в Египет»: владелица турагентства присвоила 0,7 млн рублей
Иллюстрация: traveltimes.ru

В Красноярске бывшая директор турагентства обманула клиентов и присвоила себе 700 тыс. рублей.

#НОВОСТИ

В Красноярске бывшая директриса туристического агентства присвоила деньги своих клиентов.

Известно, что владелица агентства должна была оплатить перелет и проживание красноярцев, которые купили у нее путевки. Но вместо этого она присвоила их деньги себе, а «гипотетические туристы» так и не смогли улететь на отдых ни в Таиланд, ни в Египет, ни в Китай.

Службой судебных приставов с банковских счетов директора агентства было задержано 700 тыс. рублей и более 40 тыс. рублей сбора.

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Автор: Петр Савельев
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