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Мэру Красноярска увеличат зарплату до 300 тыс. рублей

300 тыс. больше, чем 250
300 тыс. больше, чем 250. Иллюстрация: kpcdn.net

В Красноярске комиссия Горсовета по бюджету приняла решение повысить зарплату мэру Сергею Еремину на 20%.

#НОВОСТИ

Сейчас глава города получает 250 тыс. рублей, а после индексации она будет равняться 300 тыс. рублей.

Напомним, Сергей Ерёмин был избран главой Красноярска 24 октября 2017 года Горсоветом (23 голоса за из 29).

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Автор: Петр Савельев
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