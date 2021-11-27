Мэру Красноярска увеличат зарплату до 300 тыс. рублей

Сейчас глава города получает 250 тыс. рублей, а после индексации она будет равняться 300 тыс. рублей.

Напомним, Сергей Ерёмин был избран главой Красноярска 24 октября 2017 года Горсоветом (23 голоса за из 29).

ВОЗ собирается на экстренное заседание из-за нового сверхмутирующего штамма коронавируса Сегодня эксперты обсудят новый штамм COVID-19, выявленный в нескольких странах Африки. Главная его опасность — множество мутаций, которые могут сделать его устойчивым ко всем созданным вакцинам. Новости ДК Екатеринбург

В России зарегистрировали «Спутник-М» для подростков В России появилась вакцина для подростков, ставить ее будут с 12 лет. В Минздраве подчеркивают, что прививать несовершеннолетних будут только при условии согласия родителей/законных представителей. Новости ДК Екатеринбург

«Меньше людей будет умирать»: глава Коммунарки пригласил «инфлюенсеров» в красную зону Известных политиков, актеров и певцов позвали на официальные экскурсии в ковидные госпитали. Врачи считают, что это может полностью изменить мнение убежденных антипрививочников в пользу вакцинации. Новости ДК Екатеринбург