Мэру Красноярска увеличат зарплату до 300 тыс. рублей
В Красноярске комиссия Горсовета по бюджету приняла решение повысить зарплату мэру Сергею Еремину на 20%.
Сейчас глава города получает 250 тыс. рублей, а после индексации она будет равняться 300 тыс. рублей.
Напомним, Сергей Ерёмин был избран главой Красноярска 24 октября 2017 года Горсоветом (23 голоса за из 29).
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