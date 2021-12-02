Снегоплавильные установки добрались до Красноярска

Эти машины городу подарили власти Санкт-Петербурга. Недавно они доехали до города и сегодня их испытали в деле.

В Красноярске запустили снегоплавильные установки, доставленные в город из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.

Эти машины (всего их две) способны плавить 215 тонн снега в час. Образовавшаяся при этом вода, сливается в канализацию. А так как они являются автономными (не привязаны к источнику питания, так как работают на дизельном топливе), то могут быть установлены в любом месте, где есть доступ к водостоку.

Современное оборудование позволяет зимой при уборке обходиться без больших снегоотвалов, а также экономить топливо, поскольку машинам не нужно вывозить снег за город», — говорят в правительстве.

Одна из этих установок будет работать на правобережье Красноярска, а другая — на левобережье.

Напомним, что эти установки везли из Санкт-Петербурга автранспортом. Стартовали спецмашины в конце октября. Как рассказали DK.RU в мэрии, в Красноярск они прибыли пару недель назад и все это время их оформляли, настраивали и обучали персонал. Теперь же они встали на «боевое дежурство».

Стоит, правда, учесть, что зимой 2021-2022 годов эти машины, возможно, не будут работать в полную мощность — такой задачи не стоит, говорят в мэрии. По сути, это будет тестовый сезон, по итогу которого будет приниматься решение о дальнейшей их эксплуатации.