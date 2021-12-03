Красноярские товары будут поставлять в Афганистан, Иран и Таджикистан

Для этого в Таджикистане создадут логистический центр, который будет администрировать эти поставки.

В Таджикистане создадут логистический центр, через который товары из Красноярского края будут поставляться в Афганистан и Иран. Об этом представители Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты договорились с представителями республики во время недавней бизнес-миссии.

Помимо этого представителям ЦСТПП удалось договориться о поставках в Таджикистан горнодобывающего оборудования, вентилируемых фасадов, лесной продукции и многого другого. Обратно в край транспорт повезет фрукты, сухофрукты, постельное белье, ковры и т.п. В общей сложности было подписано 11 соглашений о сотрудничестве.

Центрально-Сибирская ТПП и ТПП Согдийской области будут системно администрировать работу постоянно действующих шоурумов на территории Красноярского края и города Худжанда. Кроме того, на базе палат будут проводиться еженедельные открытые онлайн-конференции между предпринимателями регионов», — рассказали в ЦСТПП.

Когда начнется строительство логистического комплекса, равно как и время первых отгрузок в указанные страны, в ЦСТПП не сообщают.

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