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За бугор: Красноярский край занимает второе место по экспорту в Сибири

За бугор: Красноярский край занимает второе место по экспорту в Сибири
Иллюстрация: multiwood.ru

В Красноярском крае за 9 месяцев 2021 года осуществлено 24,2% внешнеторговых операций от всего товарооборота Сибирского федерального округа (СФО).

#НОВОСТИ

Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.

Первое место по объему внешнеторговых операций занимает Кемеровская область (28,5% товарооборота).

Второе место у Красноярского края (24,2%).

Третье место занимает Иркутская область (20,8%).

Далее в рейтинге расположились Новосибирская область (13,3%) и Хакасия (5,7%).

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот внешнеэкономической деятельности субъектов СФО за 9 месяцев 2021 года составил $38,8 млрд, — пишет РБК.

Внешняя торговля Сибири за 9 месяцев 2021 года традиционно имела экспортную направленность. Доля экспорта в стоимостном объеме внешнеторгового оборота составила 79%, импорта — 21%», — говорится в сообщении ведомства.

Топ-10 основных торговых партнеров составляют (от общего стоимостного объема товарооборота СФО):

  1. Китай (21,9%),
  2. Казахстан (6,1%),
  3. Тайвань (Китай),
  4. Япония (5,7%),
  5. Турция (5,7%),
  6. Нидерланды (5,5%),
  7. США (4,9%),
  8. Республика Корея (4,8%),
  9. Германия (4,6%),
  10. Украина (2,9%).

В общем стоимостном объеме экспорта (40,5%) преобладают:

  • уголь,
  • нефть и нефтепродукты,
  • руды и концентраты драгоценных металлов.

35,5% занимают металлы и изделия из них.

10,9% древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

3,8% объема приходится на химическую продукцию.

3,7% составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье:

  • пшеница продовольственная,
  • семена льна и рапса,
  • соевые бобы,
  • хлеб,
  • мучные кондитерские изделия,
  • шоколад.

 

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Автор: Петр Савельев
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