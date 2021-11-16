За бугор: Красноярский край занимает второе место по экспорту в Сибири
В Красноярском крае за 9 месяцев 2021 года осуществлено 24,2% внешнеторговых операций от всего товарооборота Сибирского федерального округа (СФО).
Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.
Первое место по объему внешнеторговых операций занимает Кемеровская область (28,5% товарооборота).
Второе место у Красноярского края (24,2%).
Третье место занимает Иркутская область (20,8%).
Далее в рейтинге расположились Новосибирская область (13,3%) и Хакасия (5,7%).
По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот внешнеэкономической деятельности субъектов СФО за 9 месяцев 2021 года составил $38,8 млрд, — пишет РБК.
Внешняя торговля Сибири за 9 месяцев 2021 года традиционно имела экспортную направленность. Доля экспорта в стоимостном объеме внешнеторгового оборота составила 79%, импорта — 21%», — говорится в сообщении ведомства.
Топ-10 основных торговых партнеров составляют (от общего стоимостного объема товарооборота СФО):
- Китай (21,9%),
- Казахстан (6,1%),
- Тайвань (Китай),
- Япония (5,7%),
- Турция (5,7%),
- Нидерланды (5,5%),
- США (4,9%),
- Республика Корея (4,8%),
- Германия (4,6%),
- Украина (2,9%).
В общем стоимостном объеме экспорта (40,5%) преобладают:
- уголь,
- нефть и нефтепродукты,
- руды и концентраты драгоценных металлов.
35,5% занимают металлы и изделия из них.
10,9% древесина и целлюлозно-бумажные изделия.
3,8% объема приходится на химическую продукцию.
3,7% составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье:
- пшеница продовольственная,
- семена льна и рапса,
- соевые бобы,
- хлеб,
- мучные кондитерские изделия,
- шоколад.
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