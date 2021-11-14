Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.11
71,81
82,21
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На экспорт бревен будут введены заградительные пошлины

На экспорт бревен будут введены заградительные пошлины
Иллюстрация: arrivalguides.com

Правительство России с 1 января 2022 года ограничит вывоз грубо обработанных влажных пиломатериалов толщиной более 10 см.

#НОВОСТИ

Именно в таком виде из страны вывозят замаскированный кругляк — грубо отесанные бревна», — заявил Виктор Евтухов, замминистра промышленности и торговли.

С начала следующего года на такую продукцию будет установлена заградительная вывозная таможенная пошлина. Минпромторг выступает за то, чтобы размер пошлины составлял не менее 80%, однако размер еще обсуждается в правительстве.

Необработанные круглые древесные бревна из хвойной древесины и ценных лиственных пород с 2022 года фактически запрещается экспортировать. Для вывоза будут действовать только два пункта пропуска на территории России.

В целом за 2020 год из России было экспортировано 18,5 млн тонн необработанных или грубо обработанных лесоматериалов на $4,3 млрд. По данным Федеральной таможенной службы, основные поставки пришлись на Китай.

По теме

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Борьба с ковидом: старше 60 лет – на самоизоляцию, в ресторан и библиотеку по QR-кодуБорьба с ковидом: старше 60 лет – на самоизоляцию, в ресторан и библиотеку по QR-коду
  • Химкомбинат «Енисей» снесут за 2 млрд рублейХимкомбинат «Енисей» снесут за 2 млрд рублей
  • В районе долгостроя «КрасКон» будут развернуты археологические работыВ районе долгостроя «КрасКон» будут развернуты археологические работы
  • «Человек года-2021»: «Новые лица» бизнеса Красноярска встретились с учредителем номинации«Человек года-2021»: «Новые лица» бизнеса Красноярска встретились с учредителем номинации
  • Красноярский «Центр питания» ответит перед судом за отравление школьниковКрасноярский «Центр питания» ответит перед судом за отравление школьников
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.