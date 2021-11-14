На экспорт бревен будут введены заградительные пошлины
Правительство России с 1 января 2022 года ограничит вывоз грубо обработанных влажных пиломатериалов толщиной более 10 см.
Именно в таком виде из страны вывозят замаскированный кругляк — грубо отесанные бревна», — заявил Виктор Евтухов, замминистра промышленности и торговли.
С начала следующего года на такую продукцию будет установлена заградительная вывозная таможенная пошлина. Минпромторг выступает за то, чтобы размер пошлины составлял не менее 80%, однако размер еще обсуждается в правительстве.
Необработанные круглые древесные бревна из хвойной древесины и ценных лиственных пород с 2022 года фактически запрещается экспортировать. Для вывоза будут действовать только два пункта пропуска на территории России.
В целом за 2020 год из России было экспортировано 18,5 млн тонн необработанных или грубо обработанных лесоматериалов на $4,3 млрд. По данным Федеральной таможенной службы, основные поставки пришлись на Китай.
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