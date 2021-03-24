Красноярск экспортирует сибирский мед в Японию
Сладкий деликатес был проверен на соответствие Россельхознадзором края. Товар успешно прошел контроль, ветеринарное оформление и 1,7 тонны пчелиного меда отправилось на экспорт в Японию.
Экспортный мёд должен соответствовать прежде всего требованиям установленных стандартов страны-импортера, — сообщили в аккредитованной лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора».
Экспортная поставка осуществляется воздушным транспортом до Москвы, где проходит оформление на таможенном пункте аэропорта «Шереметьево» и потом отправляется грузополучателю в город Тиба, Япония.
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