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Красноярск экспортирует сибирский мед в Японию

Красноярск экспортирует сибирский мед в Японию
Иллюстрация: Дзен

Сладкий деликатес был проверен на соответствие Россельхознадзором края. Товар успешно прошел контроль, ветеринарное оформление и 1,7 тонны пчелиного меда отправилось на экспорт в Японию.

#НОВОСТИ

Экспортный мёд должен соответствовать прежде всего требованиям установленных стандартов страны-импортера, — сообщили в аккредитованной лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора».

Экспортная поставка осуществляется воздушным транспортом до Москвы, где проходит оформление на таможенном пункте аэропорта «Шереметьево» и потом отправляется грузополучателю в город Тиба, Япония.

 

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Автор: Петр Савельев
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