Гастрономы «Красный Яр» в шесть раз увеличили число касс самообслуживания

Внедрять подобные устройства в магазинах сети ритейлер начала еще в прошлом году. Сейчас они работают в 13 торговых точках компании.

За 2021 год сеть гастрономов «Красный Яр» увеличила число касс самообслуживания (КСО) в своих магазинах до 60 штук, сообщили в пресс-службе компании. Сейчас через эти устройства ежедневного проводится более 5 000 чеков.

Первые кассы самообслуживания появились в «Красном Яре» в октябре 2020 года. Их установили в магазине, расположенном в ТРЦ «Взлётка-Плаза». Сейчас их там десять. Еще в нескольких торговых точках работает по 3-4 КСО.

В общей сложности, кассами самообслуживания сейчас оборудовано 13 магазинов «Красный Яр» и один «Батон».

Три такие кассы заменяют две обычные, поэтому выбор места их установки сильно зависит от товарооборота точки», — рассказали DK.RU в компании.

Сколько «Красный Яр» потратил на оборудование своих магазинов кассами самообслуживания, в компании сказали, но уточнили, что одно кассовое устройство стоит около 200 тысяч рублей.

В следующем году мы планируем, как минимум, удвоить количество магазинов, оснащенных кассами самообслуживания. Проект будет развиваться и далее, потому что уже сейчас видно, что в общем потоке покупателей выделились любители самообслуживания, для которых наличие КСО является существенным критерием выбора места для ежедневных покупок», — говорят в «Красном Яре».

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