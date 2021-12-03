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Гастрономы «Красный Яр» в шесть раз увеличили число касс самообслуживания

Гастрономы «Красный Яр» в шесть раз увеличили число касс самообслуживания
Иллюстрация: пресс-служба сети "Красный Яр"

Внедрять подобные устройства в магазинах сети ритейлер начала еще в прошлом году. Сейчас они работают в 13 торговых точках компании.

#НОВОСТИ
За 2021 год сеть гастрономов «Красный Яр» увеличила число касс самообслуживания (КСО) в своих магазинах до 60 штук, сообщили в пресс-службе компании. Сейчас через эти устройства ежедневного проводится более 5 000 чеков.
 
Первые кассы самообслуживания появились в «Красном Яре» в октябре 2020 года. Их установили в магазине, расположенном в ТРЦ «Взлётка-Плаза». Сейчас их там десять. Еще в нескольких торговых точках работает по 3-4 КСО.
 
В общей сложности, кассами самообслуживания сейчас оборудовано 13 магазинов «Красный Яр» и один «Батон».
Три такие кассы заменяют две обычные, поэтому выбор места их установки сильно зависит от товарооборота точки», — рассказали DK.RU в компании.
Сколько «Красный Яр» потратил на оборудование своих магазинов кассами самообслуживания, в компании сказали, но уточнили, что одно кассовое устройство стоит около 200 тысяч рублей.
В следующем году мы планируем, как минимум, удвоить количество магазинов, оснащенных кассами самообслуживания. Проект будет развиваться и далее, потому что уже сейчас видно, что в общем потоке покупателей выделились любители самообслуживания, для которых наличие КСО является существенным критерием выбора места для ежедневных покупок», — говорят в «Красном Яре».
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Пока новая услуга доступна покупателям одного магазина компании. Чтобы воспользоваться ей, нужен смартфон с соответствующим приложением и средство безналичного рассчета.

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В трех магазинах сети привычные ценники заменили на электронные. Это должно высвободить время продавцов и решить проблемы несоответствия цен, указанных на ценнике, тем, что выдает касса.

Автор: Петр Савельев
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