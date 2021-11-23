Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.11
73,45
82,77
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Командор» и «Красный Яр» вошли рейтинг крупнейших компаний России

«Командор» и «Красный Яр» вошли рейтинг крупнейших компаний России
Иллюстрация: vk.com/prkomandor

Всего в перечне 500 российских компаний из различных отраслей. Оценивались они по размеру выручки, полученной в 2020 году.

#НОВОСТИ
Красноярские торговые сети «Командор» и «Красный Яр» вошли топ-500 компаний России, получивших наибольшую выручку в 2020 году. Рейтинг составлен и опубликован изданием РБК.
 
Первые пять мест в рейтинге заняли (по убыванию): «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сбер» и РЖД. Их суммарная выручка превысила 22,7 трлн рублей.
 
«Командор» в перечне крупнейших компаний поднялся на восемь позиций и стал 262-м с выручкой 52 млрд рублей, а «Красный Яр» занял 495 строчку с выручкой 24,1 млрд.
 
Суммарная выручка 500 крупнейших компаний России в 2020 году составила 84,9 млрд рублей, что на 4,9% ниже, чем годом ранее. 
 
Доходы же красноярских ритейлеров год к году при этом выросли — «Командора» на 10%, а «Красного Яра» на 10,6%. Прибыль их также увеличилась на 370% (до 564 млн) и на 360% (до 62,1 млн рублей) соответственно.
 
Читайте также:
Продукты собственной торговой марки «Командора» завоевали 16 медалей

11 ноября в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантия качества-2021».

«Командор» в Красноярске запустил новый сервис самообслуживания

Пока новая услуга доступна покупателям одного магазина компании. Чтобы воспользоваться ей, нужен смартфон с соответствующим приложением и средство безналичного рассчета.

«Красный Яр» сыграет с красноярцами в «Кальмара»

Компания приготовила для горожан ряд испытаний, которые пока держатся в секрете. Победителей определят в начале декабря.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Добивают бизнес»: красноярские рестораторы просят губернатора отменить QR-коды«Добивают бизнес»: красноярские рестораторы просят губернатора отменить QR-коды
  • Евгений Пономарев заморозил проект на СвободномЕвгений Пономарев заморозил проект на Свободном
  • Проект развязки на Пашенный проходит ГосэкспертизуПроект развязки на Пашенный проходит Госэкспертизу
  • Красноярский офис «Малтата» выставили на продажу за 0,5 млрд рублейКрасноярский офис «Малтата» выставили на продажу за 0,5 млрд рублей
  • «Красный Яр» сыграет с красноярцами в «Кальмара»«Красный Яр» сыграет с красноярцами в «Кальмара»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.