«Командор» и «Красный Яр» вошли рейтинг крупнейших компаний России
Всего в перечне 500 российских компаний из различных отраслей. Оценивались они по размеру выручки, полученной в 2020 году.
Красноярские торговые сети «Командор» и «Красный Яр» вошли топ-500 компаний России, получивших наибольшую выручку в 2020 году. Рейтинг составлен и опубликован изданием РБК.
Первые пять мест в рейтинге заняли (по убыванию): «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сбер» и РЖД. Их суммарная выручка превысила 22,7 трлн рублей.
«Командор» в перечне крупнейших компаний поднялся на восемь позиций и стал 262-м с выручкой 52 млрд рублей, а «Красный Яр» занял 495 строчку с выручкой 24,1 млрд.
Суммарная выручка 500 крупнейших компаний России в 2020 году составила 84,9 млрд рублей, что на 4,9% ниже, чем годом ранее.
Доходы же красноярских ритейлеров год к году при этом выросли — «Командора» на 10%, а «Красного Яра» на 10,6%. Прибыль их также увеличилась на 370% (до 564 млн) и на 360% (до 62,1 млн рублей) соответственно.
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