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«Командор» в Красноярске запустил новый сервис самообслуживания

«Командор» в Красноярске запустил новый сервис самообслуживания
Иллюстрация: пресс-служба "Командора"

Пока новая услуга доступна покупателям одного магазина компании. Чтобы воспользоваться ей, нужен смартфон с соответствующим приложением и средство безналичного рассчета.

#НОВОСТИ
Сеть супермаркетов «Командор» запустила сервис «Сканируй сам», об этом рассказали в пресс-службе компании.
 
Суть новой технологии в том, что покупатель сам сканирует приобретаемые товары и оплачивает их через мобильное приложение «Копилка», не заходя на кассу.
Впервые сервис в нашей компании был запущен в мае 2021 года, полгода мы его тестировали, устраняли недостатки. Сейчас „Сканируй сам“ работает без перебоев», — рассказал руководитель коммуникационного центра «Командора» Дмитрий Болотов.
Пользоваться новым сервисом можно через приложение «Копилка», в котором теперь появилась вкладка «Сканируй сам». Работает это довольно просто: берете товар, сканируете штрих-код, кладете товар в сумку (пакет/корзину/тележку), отправляетесь на кассу самообслуживания, сканируете размещенный на ней QR-код (после этого список товаров автоматически переносится на экран кассы) и оплачиваете безналом.
 
Сейчас сервис «Сканируй сам» работает только в одном магазине сети супермаркетов — «Аллее» на Вавилова, 1, стр. 39. Будет ли он распространен на другие торговые точки компании, пока не ясно.
 
В «Командоре» просят покупателей поделиться впечатлениями от использования нового сервиса. Сделать это можно в соцсетях компании или по телефону «горячей линии» 8-800-350-5000.
 
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Автор: Петр Савельев
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