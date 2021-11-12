«Командор» в Красноярске запустил новый сервис самообслуживания
Пока новая услуга доступна покупателям одного магазина компании. Чтобы воспользоваться ей, нужен смартфон с соответствующим приложением и средство безналичного рассчета.
Впервые сервис в нашей компании был запущен в мае 2021 года, полгода мы его тестировали, устраняли недостатки. Сейчас „Сканируй сам“ работает без перебоев», — рассказал руководитель коммуникационного центра «Командора» Дмитрий Болотов.
Публичные слушания по проекту реконструкции недостроенного здания в центре города прошли в управлении архитектуры администрации Красноярска. Главный вопрос — отступы.
«Истец злоупотребил правом» — «Командору» разрешили не платить за товарный знак
Суд по интеллектуальным правам отказал предпринимателю, который предъявил торговой сети иск на 20 млн рублей за использование принадлежащего ему товарного знака.
«Красный Яр» первым в Сибири оцифровал ценники
В трех магазинах сети привычные ценники заменили на электронные. Это должно высвободить время продавцов и решить проблемы несоответствия цен, указанных на ценнике, тем, что выдает касса.