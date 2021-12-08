Красноярскому краю дадут денег на плановую медицину
Резервный фонд Российской Федерации выделил почти 90 млрд рублей на здравоохранение в регионах. Красноярскому краю тоже перепало.
Дополнительное финансирование поможет повысить запас прочности систем здравоохранения в регионах, позволит продолжить бороться с распространением коронавируса, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь», — говорят в правительстве РФ.
На пике пандемии в антиковидных госпиталях края разворачивалось до 8 тысяч коек, но нужно еще. Соответствующая заявка уже отправлена в профильное министерство.
Роспотребнадзор: эпидпорог по гриппу в Красноярском крае превышен на 53,7%
Можно не сомневаться: сезонный грипп никуда не делся, болеют и дети, и взрослые. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю уровень заболеваемости составил 98,9 на 10 тысяч населения.
Реабилитацию переболевших ковидом красноярцев оплатит бюджет
Распространятся нововведение будет на тех, у кого течение болезни было осложнено пневмонией. Заксобрание поддержало соответствующие изменения в краевом законе.