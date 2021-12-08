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Красноярскому краю дадут денег на плановую медицину

Красноярскому краю дадут денег на плановую медицину
Иллюстрация: vk.com/kkb1_krsk

Резервный фонд Российской Федерации выделил почти 90 млрд рублей на здравоохранение в регионах. Красноярскому краю тоже перепало.

#НОВОСТИ
Правительство РФ выделило примерно 1,7 млрд рублей на поддержание функционирования здравоохранения в Красноярском крае. Соответствующее распоряжение подписал на днях премьер-министр России Михаил Мишустин.
 
Источником финансирования станет резервный фонд РФ. А получателем на территории края — региональный фонд ОМС. Когда деньги поступят в край, пока неизвестно. Однако, по задумке властей, пойдут они на обеспечение стабильности системы здравоохранения в ситуации пандемии COVID-19.
 
Подобную поддержку получать 86 субъектов РФ. Общий ее объем составит 89 млрд рублей.
Дополнительное финансирование поможет повысить запас прочности систем здравоохранения в регионах, позволит продолжить бороться с распространением коронавируса, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь», — говорят в правительстве РФ.
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Автор: Петр Савельев
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