В Красноярске осудили убийцу местного криминального авторитета в конце 90-х

Более 20 лет он скрывался от следствия за границей. Его сообщников задержали и осудили несколькими годами ранее.

Экс-красноярец Вячеслав Исминдиров получил 10 лет строго режима за убийство, которое он совершил в 1997 году, сообщили в Следственном Комитете РФ по Красноярскому краю.

Следствие сумело доказать, что Исминдиров причастен к убийству Анатолия Артюшкова, которое произошло в Красноярске на автостоянке по улице Парашютная.

По данным портала rucriminal.info , незадолго до смерти Артюшков освободился из Минусинской колонии и стал претендовать на титул «вора в законе». Собственно, в 1997-м он даже побывал в Москве, где заручился поддержкой местного криминалитета. Издание считает, что это его и сгубило — известный криминальный авторитет Вилор Струганов, выполняя распоряжение Анатолия Быкова, отправил двух своих «бойцов» убить начинающего «законника». Ими оказались Вячеслав Исминдиров и Александр Живица.

Следствие в свою очередь установило, что преступников было трое (имена не называются), а непосредственно стрелял именно Исминдиров. Его подельников задержали и арестовали в 2013 году, а позже и осудили за это преступление. Исминдирову же удалось скрыться за границей и его объявили в международный розыск.

Найти киллера удалось в 2018 году. В Польше. Запрос генпрокуратуры о его экстрадиции был удовлетворен в середине 2020 года.

Свою вину Вячеслав Исминдиров не признал — ее доказали на основании совокупности собранных доказательств. Приговор вынесен, но в законную силу еще не вступил.

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