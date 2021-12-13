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В Красноярске осудили убийцу местного криминального авторитета в конце 90-х

В Красноярске осудили убийцу местного криминального авторитета в конце 90-х
Иллюстрация: krk.sledcom.ru

Более 20 лет он скрывался от следствия за границей. Его сообщников задержали и осудили несколькими годами ранее.

#НОВОСТИ
Экс-красноярец Вячеслав Исминдиров получил 10 лет строго режима за убийство, которое он совершил в 1997 году, сообщили в Следственном Комитете РФ по Красноярскому краю.
 
Следствие сумело доказать, что Исминдиров причастен к убийству Анатолия Артюшкова, которое произошло в Красноярске на автостоянке по улице Парашютная.
 
По данным портала rucriminal.info, незадолго до смерти Артюшков освободился из Минусинской колонии и стал претендовать на титул «вора в законе». Собственно, в 1997-м он даже побывал в Москве, где заручился поддержкой местного криминалитета. Издание считает, что это его и сгубило — известный криминальный авторитет Вилор Струганов, выполняя распоряжение Анатолия Быкова, отправил двух своих «бойцов» убить начинающего «законника». Ими оказались Вячеслав Исминдиров и Александр Живица.
 
Следствие в свою очередь установило, что преступников было трое (имена не называются), а непосредственно стрелял именно Исминдиров. Его подельников задержали и арестовали в 2013 году, а позже и осудили за это преступление. Исминдирову же удалось скрыться за границей и его объявили в международный розыск.
 
Найти киллера удалось в 2018 году. В Польше. Запрос генпрокуратуры о его экстрадиции был удовлетворен в середине 2020 года.
 
Свою вину Вячеслав Исминдиров не признал — ее доказали на основании совокупности собранных доказательств. Приговор вынесен, но в законную силу еще не вступил.
 
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Налоговое дело Анатолия Быкова закрыто

«Авторитетный» красноярский бизнесмен погасил все долги, что и послужило причиной прекращения уголовного дела. Меж тем остальные по-прежнему остаются в силе.

 

Автор: Петр Савельев
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