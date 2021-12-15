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Банда полицейских вымогала взятки у выпивших водителей

Банда полицейских вымогала взятки у выпивших водителей
Иллюстрация: yandex.ru

В Красноярске судят группу полицейских, бравших взятки у пьяных водителей. Главарь банды сотрудничал со следствием и взял на себя семь эпизодов.

#НОВОСТИ

В Красноярске завершено расследование уголовного дела по 7 эпизодам п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки организованной группой в крупном размере». Главным обвиняемым стал бывший участковый.

В ходе следствия выяснено, что «злодей» организовал организованную преступную группу (ОПГ) из пяти сотрудников различных подразделений полиции Красноярского края.

Члены банды специализировались на взятках с водителей транспортных средств, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За уход от ответственности пьяными водителями «стражи порядка» требовали 50…80 тыс. рублей. Деньги делились между всеми членами организованной группы.

Преступная деятельность данной организованной группы выявлена при содействии УФСБ России по Красноярскому краю в ходе расследования уголовного дела в отношении 15 бывших сотрудников полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю, состоящих в организованной группе, по обвинению в получении взяток в период с марта 2019 по март 2020 года за оказание содействия в осуществлении беспрепятственного проезда грузовых транспортных средств по территории города Красноярска и Красноярского края. В настоящее время данное уголовное дело находится в производстве», – говорится на сайте ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

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Автор: Петр Савельев
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