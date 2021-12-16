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Лесосибирский ЛДК завершил закупку оборудования для модернизации

Лесосибирский ЛДК завершил закупку оборудования для модернизации
Иллюстрация: zavodfoto-livejournal-com

Обновление комбината будет стоить свыше 6 млрд рублей. Почти половина этих денег пойдет на приобретение нового оборудования.

#НОВОСТИ
Segezha Group (входит в АФК «Система») полностью завершила закупочные процедуры нового оборудования для Лесосибирского ЛДК-1, сообщили в пресс-службе компании.
 
Последний контракт был подписан с финской компанией Nordautomation OY, которая поставит на комбинат линию сортировки пиловочного сырья.
Также заключены договоры с AS Hekotek (Эстония) на поставку линии сортировки и пакетирования сухих пиломатериалов на 58 карманов и трех линий по производству топливных гранул. Поставщиком дополнительных девяти сушильных камер периодического действия выступит компания SECAL S.r.l. (Италия). Три сушильных камеры этого производителя запущены в эксплуатацию на ЛДК № 1 в октябре этого года в рамках первого этапа инвестпроекта», — рассказал директор по развитию Лесосибирского ЛДК Артем Самухин.
Полная стоимость нового оборудования превысит 3 млрд рублей. Первые поставки ожидаются во втором квартале 2022 года. Общий же объем инвестиций в модернизацию комбината составит более 6,5 млрд рублей.
В результате технического перевооружения мощность Лесосибирского ЛДК № 1 вырастет на 8% — до 650 тысяч кубометров экспортных пиломатериалов в год. При этом выпуск готовой продукции наивысших сортов увеличится более чем на 7%, а производство пеллет — почти в два раза (до 210,5 тысячи тонн в год)», — говорят в компании.
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Segezha Group, которая управляет Лесосибирским ЛДК, подписала контракт на поставку оборудования для пеллетного завода с эстонской компанией AS Hekotek.

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Автор: Петр Савельев
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