Лесосибирский ЛДК завершил закупку оборудования для модернизации
Обновление комбината будет стоить свыше 6 млрд рублей. Почти половина этих денег пойдет на приобретение нового оборудования.
Также заключены договоры с AS Hekotek (Эстония) на поставку линии сортировки и пакетирования сухих пиломатериалов на 58 карманов и трех линий по производству топливных гранул. Поставщиком дополнительных девяти сушильных камер периодического действия выступит компания SECAL S.r.l. (Италия). Три сушильных камеры этого производителя запущены в эксплуатацию на ЛДК № 1 в октябре этого года в рамках первого этапа инвестпроекта», — рассказал директор по развитию Лесосибирского ЛДК Артем Самухин.
В результате технического перевооружения мощность Лесосибирского ЛДК № 1 вырастет на 8% — до 650 тысяч кубометров экспортных пиломатериалов в год. При этом выпуск готовой продукции наивысших сортов увеличится более чем на 7%, а производство пеллет — почти в два раза (до 210,5 тысячи тонн в год)», — говорят в компании.
Segezha Group, которая управляет Лесосибирским ЛДК, подписала контракт на поставку оборудования для пеллетного завода с эстонской компанией AS Hekotek.
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