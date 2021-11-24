На Лесосибирском ЛДК готовятся к запуску новой линии по производству биотоплива

Segezha Group, которая управляет Лесосибирским ЛДК, подписала контракт на поставку оборудования для пеллетного завода с эстонской компанией AS Hekotek.

Инвестиции в проект составят более 10 млн евро, мощность производственной линии – до 100 тысяч тонн продукции в год. Запуск объекта запланирован на второй квартал 2023 года.

Завод будет состоять из трех производственных линий. Сырьем послужат опилки и технологическая щепа (до 270 тыс. м3/год). После ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей суммарные мощности по выпуску топливных гранул на ЛЛДК№1 достигнут 210,5 тыс. тонн», - отмечает Артем Самухин, директор по развитию АО «Лесосибирский ЛДК №1».

Примечательно, что в качестве топлива для тепловых установок также будут использоваться отходы лесопиления – кора и щепа.

Это третье предприятие Segezha Group в Сибири, которое занято производством топливных пеллет, сейчас в Красноярском крае работают Новоенисейский ЛХК (60 тысяч тонн в год) и ООО «Ксилотек-Сибирь» (объем производства 110,5 тысяч тонн в год), оно также разместилось на площадях Лесосибирского ЛДК.

Напомним, что пеллетное производство на ЛДК-1 запустили в декабре 2018 года. Цель (помимо получения прибыли): утилизация отходов лесопиления (опилок, щепы и т.п.). Как отмечают в компании, на фоне борьбы с изменением климата и актуальности экологической повестки пеллеты становятся всё более востребованным продуктом. Они используются для отопления как частных домов, так и общественных зданий. Лесосибирские гранулы уже поставляются в страны Европы, так, например, в 2020 году отгрузка составила 90 тысяч тонн.

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