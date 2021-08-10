«Протопим Европу»: Segezha Group экспорт-ориентирует пеллетное производство в Лесосибирске
Компания за год нарастила производство топливных гранул и объемы их экспорта за рубеж. Основными потребителями стали страны западной Европы и Скандинавии.
Основными и постоянными потребителями нашей продукции в Европе остаются Дания, Великобритания и Нидерланды. Биотопливо из Сибири востребовано также во Франции, Ирландии, Швеции и Финляндии», — отмечает директор по продажам ЛЛДК № 1 Юлия Шевлякова.
Проект является частью масштабной модернизации деревообрабатывающего предприятия, которая рассчитана до 2023 года. На ее нужды потратят почти 7 млрд рублей.
Красноярским производителям пеллет компенсируют затраты на логистику
Топливные гранулы включили в обновленный перечень продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Теперь их производители смогут получать субсидии из бюджета.
Частный сектор Красноярского края переведут на альтернативные виды топлива
План необходимых для этого мероприятий должен быть разработан до 1 июля. Такое поручение правительству Красноярского края дал глава региона во время отчета о проделанной работе в прошлом году.