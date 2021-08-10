«Протопим Европу»: Segezha Group экспорт-ориентирует пеллетное производство в Лесосибирске

Компания за год нарастила производство топливных гранул и объемы их экспорта за рубеж. Основными потребителями стали страны западной Европы и Скандинавии.

Компания «Ксилотек-Сибирь» (входит в состав Segezha Group), работающая на базе Лесосибирского ЛДК-1 в первом полугодии 2021 года произвела 42,4 тысячи тонн пеллет, что на 17% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба холдинга.

За этот период предприятие отгрузило на экспорт 40,2 тысячи тонн, тогда как в первые шесть месяцев 2020-го этот показатель был на уровне 36,4 тысячи тонн.

Основными и постоянными потребителями нашей продукции в Европе остаются Дания, Великобритания и Нидерланды. Биотопливо из Сибири востребовано также во Франции, Ирландии, Швеции и Финляндии», — отмечает директор по продажам ЛЛДК № 1 Юлия Шевлякова.

По ее словам, в 2020 году объем поставок лесосибирских топливных гранул в страны Евросоюза составил почти 90 тысяч тонн. В этом году компания планирует превзойти этот результат.

Напомним, что пеллетное производство на ЛДК-1 запустили в декабре 2018 года. Цель (помимо получения прибыли): утилизация отходов лесопиления (опилок, щепы и т.п.). Проектная мощность линии сейчас составляет порядка 110 тысяч тонн, против 70 тысяч в начале.

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