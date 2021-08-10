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«Протопим Европу»: Segezha Group экспорт-ориентирует пеллетное производство в Лесосибирске

«Протопим Европу»: Segezha Group экспорт-ориентирует пеллетное производство в Лесосибирске
Иллюстрация: segezha-group.com

Компания за год нарастила производство топливных гранул и объемы их экспорта за рубеж. Основными потребителями стали страны западной Европы и Скандинавии.

#НОВОСТИ
Компания «Ксилотек-Сибирь» (входит в состав Segezha Group), работающая на базе Лесосибирского ЛДК-1 в первом полугодии 2021 года произвела 42,4 тысячи тонн пеллет, что на 17% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба холдинга.
 
За этот период предприятие отгрузило на экспорт 40,2 тысячи тонн, тогда как в первые шесть месяцев 2020-го этот показатель был на уровне 36,4 тысячи тонн.
Основными и постоянными потребителями нашей продукции в Европе остаются Дания, Великобритания и Нидерланды. Биотопливо из Сибири востребовано также во Франции, Ирландии, Швеции и Финляндии», — отмечает директор по продажам ЛЛДК № 1 Юлия Шевлякова.
По ее словам, в 2020 году объем поставок лесосибирских топливных гранул в страны Евросоюза составил почти 90 тысяч тонн. В этом году компания планирует превзойти этот результат.
 
Напомним, что пеллетное производство на ЛДК-1 запустили в декабре 2018 года. Цель (помимо получения прибыли): утилизация отходов лесопиления (опилок, щепы и т.п.). Проектная мощность линии сейчас составляет порядка 110 тысяч тонн, против 70 тысяч в начале.
 
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Проект является частью масштабной модернизации деревообрабатывающего предприятия, которая рассчитана до 2023 года. На ее нужды потратят почти 7 млрд рублей.

Красноярским производителям пеллет компенсируют затраты на логистику

Топливные гранулы включили в обновленный перечень продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Теперь их производители смогут получать субсидии из бюджета.

Частный сектор Красноярского края переведут на альтернативные виды топлива

План необходимых для этого мероприятий должен быть разработан до 1 июля. Такое поручение правительству Красноярского края дал глава региона во время отчета о проделанной работе в прошлом году.

 

Автор: Петр Савельев
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