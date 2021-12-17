Господдержке аграриев Красноярского края изменят правила

Новую версию закона на днях обсуждали депутаты профильного комитета регионального Законодательного Собрания.

В Красноярском крае изменят краевой закон «О государственной поддержке агропромышленного комплекса края и развития сельских территорий края». Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания. Это продиктовано новым федеральным законодательством.

В первую очередь новшества коснутся производителей молока. Сейчас субсидии им выделяются ежемесячно, но с 2022 года это будет происходить раз в полгода. Плюс получателей будут отбирать по заданным параметрам (сейчас действует заявительный принцип).

К тому же, обязательным условием получения субсидии станет вакцинация не менее 80% работников, работающих по трудовому договору, на первое число месяца подачи заявки.

В результате изменений объемы господдержки для наших сельхозпроизводителей останутся в прежних бюджетных параметрах, но получать её придется по новым правилам», — говорит заместитель министра сельского хозяйства и торговли Лариса Белецкая.

Со всеми изменениями, вносящимися в краевой закон о господдержке, можно ознакомиться здесь . В первом чтении их рассмотрят на ближайшей сессии ЗС.

Добавим также, что, по данным Минсельхоза Красноярского края, на сегодня более тысячи аграриев региона пользуются господдержкой.

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