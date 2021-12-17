Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.12
73,57
83,15
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Господдержке аграриев Красноярского края изменят правила

Господдержке аграриев Красноярского края изменят правила
Иллюстрация: cbsh40.ru

Новую версию закона на днях обсуждали депутаты профильного комитета регионального Законодательного Собрания.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае изменят краевой закон «О государственной поддержке агропромышленного комплекса края и развития сельских территорий края». Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания. Это продиктовано новым федеральным законодательством.
 
В первую очередь новшества коснутся производителей молока. Сейчас субсидии им выделяются ежемесячно, но с 2022 года это будет происходить раз в полгода. Плюс получателей будут отбирать по заданным параметрам (сейчас действует заявительный принцип).
 
К тому же, обязательным условием получения субсидии станет вакцинация не менее 80% работников, работающих по трудовому договору, на первое число месяца подачи заявки.
В результате изменений объемы господдержки для наших сельхозпроизводителей останутся в прежних бюджетных параметрах, но получать её придется по новым правилам», — говорит заместитель министра сельского хозяйства и торговли Лариса Белецкая.
Со всеми изменениями, вносящимися в краевой закон о господдержке, можно ознакомиться здесь. В первом чтении их рассмотрят на ближайшей сессии ЗС.
 
Добавим также, что, по данным Минсельхоза Красноярского края, на сегодня более тысячи аграриев региона пользуются господдержкой.
 
Читайте также:
В Шушенском откроется первый магазин при заготконторе

Проект возрождения заготконтор на юге Красноярского края стартовал еще в прошлом году. Сейчас при них начали открывать магазины, которые будут торговать местной продукцией.

Фермерам Красноярского края раздали грантов на 90 млн

Деньги выделялись в рамках программы «Семейный фермер». Претендовать на них могли только семейные хозяйства и на условиях софинансирования. В этом году объем поддержки увеличен на 50%.

 Красноярском крае не будут запрещать дворовой забой скота

Ранее прошла информация о том, что крестьянам запретят продавать мясо животных из личных подсобных хозяйств, если те были забиты не на бойнях.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Ачинская кассирша, похитившая деньги банка, сдалась полицииАчинская кассирша, похитившая деньги банка, сдалась полиции
  • Стал известен кандидат на пост министра спорта Красноярского краяСтал известен кандидат на пост министра спорта Красноярского края
  • В Красноярске осудили убийцу местного криминального авторитета в конце 90-хВ Красноярске осудили убийцу местного криминального авторитета в конце 90-х
  • Новый полпред президента в СФО заинтересовался печным отоплением в КрасноярскеНовый полпред президента в СФО заинтересовался печным отоплением в Красноярске
  • Космический «Человек года — 2021»: как это былоКосмический «Человек года — 2021»: как это было
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.