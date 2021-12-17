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Директором красноярской лизинговой компании «Дельта» стал Василий Герман

Директором красноярской лизинговой компании «Дельта» стал Василий Герман
Иллюстрация: пресс-служба компании "Дельта"

Прежний руководитель «Дельты», занимавший этот пост с момент ее создания, покинул компанию ради собственного бизнеса. Сам Герман до этого был председателем Совета директоров компании.

#НОВОСТИ
В красноярской лизинговой компании «Дельта» сменился руководитель. Теперь им будет Василий Герман. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
 
До этого компанией руководил Роман Ворошилов, возглавлявший ее с момента создания — 17 лет.
Мы приняли совместное, выгодное для обоих решение. Роман сможет сконцентрироваться на своих бизнес-проектах», — рассказал Герман.
До этого назначения Василий Герман был председателем Совета директоров «Дельты». Его преемник на этом посту пока не выбран.
 
Лизинговая компания «Дельта» работает на рынке с 2005 года. Она входит в верхнюю треть рэнкинга крупнейших лизинговых компаний России «Эксперт РА». По состоянию на 1 октября 2021 лизинговый портфель организации составлял 15,9 млрд рублей, объем нового бизнеса 12,2 млрд рублей.
 
Собственниками компании являются Василий Герман (79,9%) и Ольга Ворошилова (20,1%). Однако, по словам Германа, в начале 2022 года он выкупит долю второго акционера, став единственным владельцем.
 
По данным сервиса «Зачестныйбизнес.ру», в 2020 году «Дельта» заработала 467,8 млн рублей чистой прибыли, при выручке 7,5 млрд.
 
Напомним также, что в этом году Роман Ворошилов получил премию «Человек года» в номинации «Доброе дело бизнеса».
Автор: Петр Савельев
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