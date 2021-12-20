Гидрометцентр: Красноярск накроет «настоящая зима»

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни температура воздуха в городе и крае опуститься существенно ниже нормы. То же произойдет и в Якутии, но чуть в меньших масштабах.

В Красноярском крае температура воздуха понизится до 45 градусов мороза, сообщает ТАСС, со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

На азиатской части страны холодает. В ближайшие пять дней в Красноярске температура будет ниже нормы на 16-20 градусов», — рассказал он агентству.

По его словам, также похолодает и в Якутии, где температура воздуха будет на 6-8 градусов ниже нормы — 49-52 градуса.

А вот в Омске и Новосибирске, как рассказал Вильфанд, будет тепло: «Там оттепельные температуры», — сказал он.

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