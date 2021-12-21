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Полиция нашла часть денег, украденных из банка в Ачинске

Полиция нашла часть денег, украденных из банка в Ачинске
Иллюстрация: mvdmedia.ru

Два миллиона рублей изъяли из тайника в гараже, еще более 180 тысяч полиция обнаружила при обыске жилья кассирши банка и ее мужа и родственников этой семейной пары.

#НОВОСТИ

Напомним, сотрудница ачинского филиала «Альфа Банка» Анна Григорьева и ее муж подозреваются в краже крупной суммы из офиса финансовой организации. Речь идет о 15 млн рублей, 49,5 тысячах долларов и 49,2 тысячах евро. Григорьева неделю скрывалась, однако полицейские, как сообщалось, «наладили конструктивные отношения» с ее матерью, в итоге Анна сама пришла в полицию. Однако денег при ней не оказалось, женщина пояснила, что отдала их вымогателям, но описать внешность этих людей не смогла. Женщину поместили под арест. В выходные был арестован и ее муж Денис, его подозревают в причастности в присвоении денег. У мужчины были значительные долги.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в ходе расследования уголовного дела были не только обнаружены и изъяты часть похищенных денег, но и арестован автомобиль, принадлежащий подозреваемым. Это сделано «для обеспечения мер по возмещению ущерба».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.

Автор: Петр Савельев
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