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Красноярскому краю дадут право изменять тарифы на электроэнергию

Красноярскому краю дадут право изменять тарифы на электроэнергию
Иллюстрация: коллаж ДК

Правительство Российской федерации приняло решение стартовать реформу тарифов на электрическую энергию для населения.

#НОВОСТИ

На первом этапе реформы, регионам отдадут право устанавливать предельный объем потребления электроэнергии по льготным тарифам, — пишет «Коммерсантъ».

Напомним, эксперты ДК неоднократно упоминали, что вслед за ростом цен на нефть, металлы, продукты сельского хозяйства и другие биржевые товары, должно вырасти и электричество. Однако механизм такого роста ограничивался тарифным регулированием, которое курирует ФАС.

В Федеральной антимонопольной службе и в Минэнерго заявляют, что реформа тарифов не приведет к росту цен и основная его цель — пресекать злоупотребления со стороны потребителей.

Естественно, что основными стейкхолдерами реформы выступают энергетики, которые уже несколько последних лет ведут борьбу с «злоупотребителями». Так, 8 декабря стало известно, что энергокомпании стали в судебном порядке изменять тарифы на э\э для населения — «Иркутскэнергосбыт» доказал, что майнеры ведут коммерческую деятельность, покупая э\э по льготному тарифу для населения области. В 2019 году компания выявила частный дом, который потреблял 200 тыс. квт-ч в месяц, что составляло пятую часть потребления поселка. Владельца майнинговой фермы через суд обязали выплатить 7,5 млн рублей.

Так стало известно, что энергопереход в России до 2050 года будет стоить 14…24 трлн рублей инвестиций, — сообщают «Ведомости». Эксперты рассматривают сценарии инерционный (высокоуглеродный) и низкоуглеродный. В случае реализации второго очевиден резкий рост тарифов на э\э — эксперты считают, что он составит не менее 28% выше уровня реальной, а не индексной, инфляции.

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Автор: Петр Савельев
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