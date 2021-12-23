Красноярскому краю дадут право изменять тарифы на электроэнергию

Правительство Российской федерации приняло решение стартовать реформу тарифов на электрическую энергию для населения.

На первом этапе реформы, регионам отдадут право устанавливать предельный объем потребления электроэнергии по льготным тарифам, — пишет «Коммерсантъ».

Напомним, эксперты ДК неоднократно упоминали, что вслед за ростом цен на нефть, металлы, продукты сельского хозяйства и другие биржевые товары, должно вырасти и электричество. Однако механизм такого роста ограничивался тарифным регулированием, которое курирует ФАС.

В Федеральной антимонопольной службе и в Минэнерго заявляют, что реформа тарифов не приведет к росту цен и основная его цель — пресекать злоупотребления со стороны потребителей.

Естественно, что основными стейкхолдерами реформы выступают энергетики, которые уже несколько последних лет ведут борьбу с «злоупотребителями». Так, 8 декабря стало известно, что энергокомпании стали в судебном порядке изменять тарифы на э\э для населения — «Иркутскэнергосбыт» доказал, что майнеры ведут коммерческую деятельность, покупая э\э по льготному тарифу для населения области. В 2019 году компания выявила частный дом, который потреблял 200 тыс. квт-ч в месяц, что составляло пятую часть потребления поселка. Владельца майнинговой фермы через суд обязали выплатить 7,5 млн рублей.

Так стало известно, что энергопереход в России до 2050 года будет стоить 14…24 трлн рублей инвестиций, — сообщают «Ведомости». Эксперты рассматривают сценарии инерционный (высокоуглеродный) и низкоуглеродный. В случае реализации второго очевиден резкий рост тарифов на э\э — эксперты считают, что он составит не менее 28% выше уровня реальной, а не индексной, инфляции.

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