Что предлагают на аукционе в Красноярске за рубль? Землю и недвижимость

Каждую неделю на аукционе Au.ru появляются предложения недвижимости со стартовой ценой 1 рубль. Эксперты площадки проанализировали, что чаще всего продают красноярцы таким способом.

Лидер рейтинга - земельные участки. Обычно это участки без построек в пригороде Красноярска или соседних районах - в Емельяновском и Манском. Итоговая цена зависит от множества факторов. Например, размер участка, его близость к дорогам и остановкам транспорта, возможности провести воду и электричество. В результате участки продавались и за 10 тысяч рублей, и за 1,5 миллиона. Иногда продавцы предлагают участок в обмен на автомобиль или другую технику.

На втором месте по количеству предложений и успешных торгов идут гаражи. Здесь победная цена варьируется от 15 тыс рублей за металлический гараж-бокс до 400-450 тыс. рублей за капитальный отапливаемый гараж с удобным местоположением.

Замыкают тройку лидеров дачи и загородные дома. Здесь на цену в первую очередь влияет состояние самой недвижимости, насколько она подходит для жизни в разное время года. География предложений шире, можно найти дома из разных районов края.

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