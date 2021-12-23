В красноярской УК ЖСК новый директор. Четвертый за год

Предшественник нового руководителя не проработал в это должности и трех месяцев. Однако это не рекорд скорости для одной из крупнейших управляющих компаний города.

Руководителем управляющей компании «Жилищные системы Красноярска» назначен Дмитрий Пыхтенков. Об этом организация сообщила в своем Facebook.

До этого назначения последнее известное место работы Пыхтенкова — нижегородская «Домоуправляющая компания Московского района». В декабре 2020 его назначили исполнительным директором организации.

Напомним, что до Пыхтенкова УК ЖСК, которая управляет 2 065 многоквартирными домами в Красноярске, руководил Роман Броверман. Это место он получил в сентябре 2020 года. До него в этом статусе пребывал Андрей Жагорин, сменивший в феврале Ивана Волкова, который продержался в этой должности едва ли месяц.

По данным сервиса «Зачестныйбизнес.ру», в 2020 году УК ЖСК заработала 7 млн рублей чистой прибыли при выручке 2,1 млрд, Компания проходит ответчиком по 869 делам на общую сумму исковых требований почти 2,6 млрд рублей.

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