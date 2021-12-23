В красноярской УК ЖСК новый директор. Четвертый за год
Предшественник нового руководителя не проработал в это должности и трех месяцев. Однако это не рекорд скорости для одной из крупнейших управляющих компаний города.
Как сообщила пресс-служба краевой прокуратуры, речь идет о сумме в размере 4 миллионов рублей, которую мэрия города выделила в качестве целевой субсидии.
Антирейтинг должников за электричество снова возглавила красноярская УК ЖСК
Красноярскэнергосбыт опубликовал список управляющих компаний Красноярского края с самыми большими долгами за электроэнергию. На тройку лидеров приходится почти 40% общего долга.
Экс-директор «Жилфонда» Наталья Жавнова попала под уголовное преследование
Против бывшего топ-менеджера возбудили дело за многомилионную растрату. Она пыталась скрыться из города на автомобиле, но попалась. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.