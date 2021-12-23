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В красноярской УК ЖСК новый директор. Четвертый за год

Дмитрий Пыхтенков
Дмитрий Пыхтенков. Иллюстрация: скрин с видео канала "Мой дом"

Предшественник нового руководителя не проработал в это должности и трех месяцев. Однако это не рекорд скорости для одной из крупнейших управляющих компаний города.

#НОВОСТИ
Руководителем управляющей компании «Жилищные системы Красноярска» назначен Дмитрий Пыхтенков. Об этом организация сообщила в своем Facebook.
 
До этого назначения последнее известное место работы Пыхтенкова — нижегородская «Домоуправляющая компания Московского района». В декабре 2020 его назначили исполнительным директором организации.
 
Напомним, что до Пыхтенкова УК ЖСК, которая управляет 2 065 многоквартирными домами в Красноярске, руководил Роман Броверман. Это место он получил в сентябре 2020 года. До него в этом статусе пребывал Андрей Жагорин, сменивший в феврале Ивана Волкова, который продержался в этой должности едва ли месяц.
 
По данным сервиса «Зачестныйбизнес.ру», в 2020 году УК ЖСК заработала 7 млн рублей чистой прибыли при выручке 2,1 млрд, Компания проходит ответчиком по 869 делам на общую сумму исковых требований почти 2,6 млрд рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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