Крупнейшую УК Красноярска подозревают в хищении бюджетных средств

Как сообщила пресс-служба краевой прокуратуры, речь идет о сумме в размере 4 миллионов рублей, которую мэрия города выделила в качестве целевой субсидии.

По данным прокуратуры, в августе 2020 года департамент городского хозяйства мэрии Красноярска выделил УК «Жилищные системы Красноярска» (УК ЖСК) субсидию, чтобы возместить затраты на проведение дезинфекции в местах общего пользования многоквартирных домов. Необходимость таких работ возникла в связи с пандемией коронавируса, и городской бюджет принял решение компенсировать управляющим компаниям затраты на эти меры профилактики.

Однако фактически расходы на указанную сумму организация не понесла, денежные средства были похищены после поступления их на расчетный счет ООО УК «ЖСК», - уточняет пресс-служба прокуратуры.

Следственный комитет по итогам предоставленных прокуратурой материалов возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокурора края.

Накануне стало известно, что МВД прекратило уголовное дело о хищении 100 млн рублей в отношении бывшего руководителя УК «ЖСК» Натальи Жавновой за отстутсвием состава преступления, об этом сообщила ТВК. Жавнова возглавляла компанию с сентября 2016 по сентябрь 2019 год и ушла после смены собственника предприятия: СГК продала компанию АО «СИБ». 100 миллионов – это сумма якобы собранных с жителей, но неуплаченных «Красноярскэнергосбыту» средств за потребленную электроэнергию. Дело было возбуждено по обращению новых владельцев УК ЖСК, которые заявили о крупных злоупотреблениях прежнего руководства.

Отметим, что со сменой собственника УК ЖСК стала чаще попадать в «черные списки» ресурсоснабжающих организаций, о крупных задолженностях неоднократно сообщал «Красноярскэнгергосбыт». В самой компании с сентября 2020 года неоднократно менялись руководители. Сейчас на сайте УК ЖСК значится исполнительный директор Галина Каргинова.

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