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Альфа-Банк открыл в Красноярске пятый офис в формате phygital

Альфа-Банк открыл в Красноярске пятый офис в формате phygital
Иллюстрация: пресс-служба Альфа-Банка

Он стал сотым подобным офисом в региональной сети банка. Помимо услуг для физлиц, здесь собраны все финансовые продукты и сервисы для предпринимателей.

#НОВОСТИ
В Красноярске открылся еще один phygital-офис Альфа-Банка. Произошло это 21 декабря этого года.
 
Как рассказал управляющий Альфа-Банка Юрий Гришаев, дату торжественного открытия нового офиса выбрали неслучайно — ровно 21 год назад в Красноярске открылся первый офис банка в Красноярске.
И вот сегодня мы открываем сотый филиал такого формата в стране и пятый в городе», — сказал он.
Альфа-Банк открыл в Красноярске пятый офис в формате phygital 1
 
Располагается новый офис на улице Горького, 10 (со стороны улицы Ленина). Как и в других отделениях здесь собраны все услуги, предлагаемые банком своим клиентам. Отличительной же чертой является формат предоставления этих услуг.
 
Суть phygital-формата в синтезе цифровых технологий и человеческой коммуникации. Еще на входе в офис, система «считывает» клиента (прошедшего биометрию) и, проанализировав продукты и услуги, которыми он пользовался, распределяет его к соответствующему менеджеру. Такой подход существенно ускоряет обслуживание и повышает его качество.
 
Примечательно и то, что в таком формате здесь предоставляются услуги не только физлицам, но и предпринимателям. Компании здесь могут получить весь спектр финансовых услуг от расчетно-кассового обслуживания до широкой линейки кредитных продуктов. Выбрать оптимальный пакет услуг и подходящие условия кредитования помогут профессиональные менеджеры. Кстати, Альфа-Банка особый акцент делает на обслуживание малого бизнеса. Клиенты этого сегменты могут получить нетолько привычные банковские продукты, но и абсолютно бесплатно подать документы на регистрацию нового юридического лица, банк также поможет рассчитать и сдать налоговую отчетность, а с сервисом «индикатор рисков» клиенты банка могут быть уверенными в надежности своих контрагентов. 
 
Напомним, что первый phygital-офис Альфа-Банка в Красноярске (и пятый в России) открылся в феврале 2021 года. В планах на 2022-й еще как минимум два — на Предмостной площади и улице 9 мая. Еще пару планируют открыть в Ачинске и Абакане. Работы в офисе на Предмостной уже, кстати, начались.
 
Автор: Петр Савельев
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