Бывший депутат ЗС и его подельник пойдут под суд за незаконную добычу полезных ископаемых

Примечательно, что второй фигурант дела тоже народный избранник, но рангом пониже. Своими действиями они нанесли многомиллионный ущерб природе и бюджету.

Следственный комитет по Красноярскому краю завершил расследование уголовного дела, возбужденного против руководителей двух предприятий региона по факту незаконной добычи ими полезных ископаемых на севере края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Имен следователи не называют, но говорят, что один из фигурантов является экс-депутатом Законодательного Собрания края, а второй — действующим депутатом Таймырского Долгано-Ненецкого райсовета.

По данным следствия, в период с 2016 по 2018 годы компании, которыми руководили народные избранники, без лицензии добыли 140 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси на мысе Косистый полуострова Хара-Тумус на Таймыре.

Эту ПГС обвиняемые использовали в ходе строительства нефтяной скважины на этом же полуострове, после чего реализовали ее совместно с выполненными строительно-монтажными работами заказчику, получив от этого доход в размере около 300 миллионов рублей», — рассказали в Следкоме.

Также они причинили ущерб окружающей среде и бюджету РФ на общую сумму более 21,5 млн рублей.

По этим фактам возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 и ст. 246 УК РФ. На днях его расследование завершилось и материалы передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщили в надзорном ведомстве, обвинение утверждено и уголовное дело направлено в Хатангский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу.

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