Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.12
73,49
83,21
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бывший депутат ЗС и его подельник пойдут под суд за незаконную добычу полезных ископаемых

Бывший депутат ЗС и его подельник пойдут под суд за незаконную добычу полезных ископаемых
Иллюстрация: beton-nt.ru

Примечательно, что второй фигурант дела тоже народный избранник, но рангом пониже. Своими действиями они нанесли многомиллионный ущерб природе и бюджету.

#НОВОСТИ
Следственный комитет по Красноярскому краю завершил расследование уголовного дела, возбужденного против руководителей двух предприятий региона по факту незаконной добычи ими полезных ископаемых на севере края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
 
Имен следователи не называют, но говорят, что один из фигурантов является экс-депутатом Законодательного Собрания края, а второй — действующим депутатом Таймырского Долгано-Ненецкого райсовета.
 
По данным следствия, в период с 2016 по 2018 годы компании, которыми руководили народные избранники, без лицензии добыли 140 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси на мысе Косистый полуострова Хара-Тумус на Таймыре.
Эту ПГС обвиняемые использовали в ходе строительства нефтяной скважины на этом же полуострове, после чего реализовали ее совместно с выполненными строительно-монтажными работами заказчику, получив от этого доход в размере около 300 миллионов рублей», — рассказали в Следкоме.
Также они причинили ущерб окружающей среде и бюджету РФ на общую сумму более 21,5 млн рублей.
 
По этим фактам возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 и ст. 246 УК РФ. На днях его расследование завершилось и материалы передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
 
Как сообщили в надзорном ведомстве, обвинение утверждено и уголовное дело направлено в Хатангский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу.
 
Читайте также:
СМИ: Главе УДИБа снова вменяют халатность в отношении бродячих собак

НГС24 сообщил о том, что руководителю управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгению Жвакину предъявили обвинение по статье «халатность» (293 УК РФ).

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Отшельница Агафья Лыкова не обжилась в новой избе от ДерипаскиОтшельница Агафья Лыкова не обжилась в новой избе от Дерипаски
  • Марина Москалюк может покинуть пост ректора Сибирского института искусствМарина Москалюк может покинуть пост ректора Сибирского института искусств
  • Экс-депутат Красноярского края назначен замгубернатора СевастополяЭкс-депутат Красноярского края назначен замгубернатора Севастополя
  • Один из вице-мэров Красноярска подал в отставкуОдин из вице-мэров Красноярска подал в отставку
  • «КрасАвиа» объявила новогоднюю распродажу билетов«КрасАвиа» объявила новогоднюю распродажу билетов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.