На площади Мира в Красноярске появился тропический островок

В центре города установили флорариум – мини-оранжерею с теплолюбивыми растениями. Как рассказал в своем инстаграме мэр Красноярска Сергей Еремин, проект придумали школьники.

Проект автоматизированной системы для ухода за цветами был разработан участниками Всероссийской робототехнической олимпиады среди школьников, которая проходила в Красноярске в июне 2021 года. Специалисты Управления зеленого строительства немного доработали конструкцию и собрали в оранжерею растения, которые требуют примерно одинакового режима поливки и подкормки. Это хлорофитум, бегония, калатея, кампанула, ардизия, хомедорея, пуансеттия, нолина и фикус али.

Флорариум оснащен специальными датчиками, которые будут отслеживать потребность растений в воде или свете. В случае нехватки или наоборот избытка какого-либо компонента датчики передадут сигнал на пульт управления, и специалисты УЗС скорректируют настройки системы подачи воды и питательных веществ.

Стекла флорариума защищены от вандалов, уточнили в мэрии.

Предполагается, что конструкция будет стоять на площади Мира до наступления теплых дней.

Отметим, у специалистов Управления зеленого строительства богатый опыт ухода за экзотическими растениями: много лет они заботятся о пальмах и туях, которые стали визитной карточкой летнего Красноярска, кроме того, в оранжереях УЗС много других экзотических растений.

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