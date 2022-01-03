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Жителям Красноярского края крупно повезло в новогодней лотерее

Жителям Красноярского края крупно повезло в новогодней лотерее
Автор фото: Alejandro Garay. Иллюстрация: pixabay.com

Более 37 миллионов рублей выиграли красноярцы в новогоднем розыгрыше «Русского лото», благодаря такому везению край вошел в десятку самых удачливых регионов.

#НОВОСТИ

В новогоднем 1421-м тираже было разыграно почти три миллиарда рублей, красноярцы выиграли 37713042 рубля на 277385 «счастливых» билетов. Два из них принесли владельцам выигрыши на миллион и на 750 тысяч.

Самым «везучим» регионом в смысле общей суммы выигрыша стала Москва: жители столицы разыграли почти миллиард рублей. Вторым по размеру удачи стал Краснодарский край: кубанцам повезло на 580 миллионов без каких-то копеек.

В топе «счастливчиков» также Санкт-Петербург, Свердловская область, Башкирия, Челябинская, Ростовская, Московская области, Татарстан, а замыкает топ-10 Красноярский край.

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Автор: Петр Савельев
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