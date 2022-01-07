Мэр Сергей Еремин сыграл для красноярцев на фортепиано

Красноярск осветили праздничной новогодней иллюминацией С 16 декабря в краевом центре включили новогоднюю иллюминацию — подсветка дорог, улиц, мостов, зданиях и деревьях.

Праздник к нам приходит: глава Красноярска утвердил программу новогодних мероприятий Праздничные мероприятия стартуют с 1 декабря. Согласно документу, всего в городе организуют одиннадцать мероприятий. Уже утверждён список ответственных за их проведение и организацию. Новости ДК Красноярск

«Казалось, единственный шанс упущен. Помогла пандемия». Как фото войны покорили Германию «Конечно, никаких планов по возвращению вложений у нас нет. Вход на выставку бесплатный, ее посетят много немецких школьников, и это здорово. Они увидят размах той войны глазами русского солдата».

Музыкальный театр покажет «Новогодний калейдоскоп» 25 декабря в 19:00 в Красноярском музыкальном театре состоится праздничный концерт «Новогодний калейдоскоп». Это начало череды атмосферных мелодичных вечеров, которая завершится на Рождество.

Красноярск включает иллюминацию в праздничном режиме С 18 декабря в Красноярске включат новогоднюю иллюминацию. Новогоднее настроение горожанам будут создавать подсветка дорог, пешеходных переходов и мостов, зданий и деревьев.

Бесит все вокруг? Не гасите в себе этот негатив, он выведет вас на новый уровень Нас с детства учат гасить в себе злость и ярость. Но это не очень правильно: негативные эмоции дают нам не меньше позитивных, главное — направить их в нужное русло.