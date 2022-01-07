Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 31.12
74,29
84,06
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Мэр Сергей Еремин сыграл для красноярцев на фортепиано

Мэр Сергей Еремин сыграл для красноярцев на фортепиано
Иллюстрация: Instagram Сергей Еремин

Таким образом глава города решил поздравить жителей с Рождеством. Видео Сергей Еремин разместил на своей странице в Instagram. Он отметил, что исполняет одну из своих самых любимых мелодий.

#НОВОСТИ
Градоначальник пожелал красноярцам благополучия, здоровья и только добрых событий. 
Подписчики Сергея Еремина оценили игру мэра и написали под постом много восторженных отзывов. 
«Спасибо, потрясающе прекрасная мелодия!!!», — отметила подписчица lubovpetroanppokatilova61466. 
«Ох, Сергей Васильевич, мурашки по коже — как красиво. С Рождеством Вас и всю Вашу семью!» — поздравила мэра подписчица anna_dmitrrrieva.
 
Читайте также:
 
 
Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Красноярский рабочий» ушел в вынужденный отпуск из-за иска«Красноярский рабочий» ушел в вынужденный отпуск из-за иска
  • Уровень воды в Енисее у лесосибирского поселка Стрелка близок к критическомуУровень воды в Енисее у лесосибирского поселка Стрелка близок к критическому
  • «Поселок подтоплен» — Енисей добрался до лесосибирской Стрелки«Поселок подтоплен» — Енисей добрался до лесосибирской Стрелки
  • В новом году зарплаты в Красноярском крае могут вырасти на 5%В новом году зарплаты в Красноярском крае могут вырасти на 5%
  • Ритейл все больше уходит в персонализациюРитейл все больше уходит в персонализацию
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.