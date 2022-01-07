Мэр Сергей Еремин сыграл для красноярцев на фортепиано
Таким образом глава города решил поздравить жителей с Рождеством. Видео Сергей Еремин разместил на своей странице в Instagram. Он отметил, что исполняет одну из своих самых любимых мелодий.
«Спасибо, потрясающе прекрасная мелодия!!!», — отметила подписчица lubovpetroanppokatilova61466.
«Ох, Сергей Васильевич, мурашки по коже — как красиво. С Рождеством Вас и всю Вашу семью!» — поздравила мэра подписчица anna_dmitrrrieva.
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