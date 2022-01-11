Красноярск готовится получить первые деньги на метро

Первый транш на строительство метрополитена Красноярский край получит в этом году. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Юрий Лапшин. Сколько именно денег поступит в край, пока неизвестно.

Сумма будет зависеть от объема работ.

Сейчас глава задача, которая стоит перед властями, — получить положительное заключение госэкспертизы.

Как рассказали в правительстве края, это позволит начать подготовительные работы, заняться переносом сетей и освободить участки для размещения базовых и промежуточных строительных площадок метрополитена.

Известно, что протяженность первой очереди метрополитена составит 9,7 км, для этого нужно проложить два тоннеля, оборудовать шесть станций — от «Высотной» (Октябрьский район) до «Ленинской» в центре краевой столицы.

Отметим, на строительство метрополитена край получит федеральный кредит. Стоимость проекта пришлось снизить до 89 млрд рублей — таковы были требования федерации.

Снизить планируемые затраты удалось за счет уменьшения глубины метрополитена с 60 м до 25 м. Кроме того будут использоваться укороченные до 5 вагонов составы с беспилотным управлением.

Напомним, строительство метро в Красноярском крае началось в 1995 году, однако работы несколько раз приостанавливались.

Читайте также: