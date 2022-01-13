Саморазвитие станет главным приоритетом у красноярцев в 2022 году

60% жителей Красноярского края планирует большую часть времени в этом году тратить на саморазвитие. Такие данные в ходе опроса получила служба исследований hh.ru.

В основном, этот вариант выбирали представители сферы искусства и медиа (71%).

На втором месте по значимости для красноярцев оказалась работа. Она станет приоритетом для 59% жителей нашего региона.

Вариант с работой также выбрали жители Московской, Новосибирской и Свердловской областей.

Чуть меньше респондентов (53%) отметили, что много времени планируют в этом году посвятить семье.

Большая часть проголосовавших за этот вариант — в Самарской области (65%), а также среди высшего менеджмента и на производстве (по 61%).

В топ приоритетов также попали здоровье - именно ему 42% респондентов планируют уделить особое внимание в текущем году. Также красноярцы выбирали хобби, спорт и друзей.

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