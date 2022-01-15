Озвучена дата проведения фестиваля «МИР Сибири»-2022

В Красноярском крае стартовала заявочная кампания на конкурс фестиваля «МИР Сибири», который состоится 8…10 июля в селе Шушенском.

К участию приглашаются профессиональные и самодеятельные коллективы, сольные исполнители этнической музыки и танцев, мастера декоративно-прикладного творчества.

В нашей стране 2022-й объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Надеемся, это привлечет новых участников конкурса и поможет провести мероприятие в привычном формат», — рассказал Дмитрий Сиротинин, заместитель исполнительного директора фестиваля.

Заявки на участие в мастеровом и этномузыкальном конкурсах «МИРа Сибири» можно подать на официальном сайте фестиваля. Прием продлится до конца марта. Претендентам на победу необходимо прислать видеозаписи выступлений и презентации работ. Шестьдесят финалистов, прошедших отборочный тур, станут номинантами на премию МИРА. Положение и контакты координаторов конкурса опубликованы на festmir.ru.

Напомним, что фестиваль не проводился два последних года — в 2021 году об отмене фестиваля было объявлено буквально за месяц до старта.

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