На дороги Красноярска потратят 1,5 млрд рублей
Этот объем средств город получит в течение трех ближайших лет. Выделяться они будут в рамках соответствующего нацпроекта.
Помимо этого за счет муниципального бюджета будет достроены пешеходный переход через улицу Калинина в районе строящейся школы в микрорайоне „Бугач“; автодороги в створе улицы Волочаевской от улицы Дубровинского до улицы Копылова; дорога на проспекте Молодежном от дома № 31 до улицы Преображенской; дорога на улице Байкитской», — рассказали в мэрии.
Всего за ближайшие два года в регионе планируется отремонтировать 33 общеобразовательных учреждения. Общий объем финансирования превысит 2 млрд рублей.
Красноярск готовится получить первые деньги на метро
Первый транш на строительство метрополитена Красноярский край получит в этом году. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Юрий Лапшин. Сколько именно денег поступит в край, пока неизвестно.
Минтранс показал, как возводят Высокогорский мост
Министерство транспорта Красноярского края опубликовало видео с площадки строительства Высокогорского моста. Протяженность объекта составит более 2 км, а длина через реку Енисей — почти 1,2 км.