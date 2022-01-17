На дороги Красноярска потратят 1,5 млрд рублей

Этот объем средств город получит в течение трех ближайших лет. Выделяться они будут в рамках соответствующего нацпроекта.

За 2022-2024 года на строительство и ремонт дорог в Красноярске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируют выделить 1,54 млрд рублей, сообщили в департаменте градостроительства мэрии.

Часть этих денег поступит из федерального бюджета, а остальные из краевого. Пропорция не уточняется, как и распределение по годам.

Однако известно, что в 2022 году в Красноярске на эти деньги начнется строительство надземного перехода черех улицу Семафорная и подземного — через Дубровинского.

Помимо этого за счет муниципального бюджета будет достроены пешеходный переход через улицу Калинина в районе строящейся школы в микрорайоне „Бугач“; автодороги в створе улицы Волочаевской от улицы Дубровинского до улицы Копылова; дорога на проспекте Молодежном от дома № 31 до улицы Преображенской; дорога на улице Байкитской», — рассказали в мэрии.

В следующем году на деньги нацпроекта власти планируют построить развязку в микрорайоне «Тихие Зори», дорогу в границах улиц Гриболевская — Соколовская — Ольховая — Черемуховая и реконструировать переулок Боготольский (район улицы Копылова). Также в 2023-2024 годах ожидается строительство автодороги от улицы 9 Мая до улицы Ястынской.

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