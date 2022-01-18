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Госэкспертиза одобрила проект развязки в красноярских Тихих зорях

Госэкспертиза одобрила проект развязки в красноярских Тихих зорях
Иллюстрация: sibdom.ru

Теперь дело за расчисткой территории от домов и хозпостроек. Часть их владельцев уже согласна, другая — думает.

#НОВОСТИ
Проект развязки в микрорайоне Тихие зори одобрен Красноярской краевой государственной экспертизы, сообщили в департаменте градостроительства администрации Красноярска.
 
По плану, построить ее должны в 2022-2023 годах. Это будет сооружение с двумя полосами движения. Общая ширина проезжей части составит 7 метров. Стоимость объекта — 364 млн рублей.
 
Однако для начала нужно очистить землю, на которой развзка будет расположена, от жилых домов с хозяйственными постройками.
Пока проект развязки находился на экспертизе, специализированная организация провела оценку имущества, подлежащего к изъятию для муниципальных нужд. В конце декабря с ней ознакомили собственников. Несколько жителей сразу согласились с суммами оценки, остальные взяли время, чтобы принять взвешенное решение», — рассказали в мэрии.
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Этот объем средств город получит в течение трех ближайших лет. Выделяться они будут в рамках соответствующего нацпроекта.

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Автор: Петр Савельев
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