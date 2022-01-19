Региональные штабы по газификации возглавят главы субъектов

Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» о том, что региональные штабы по газификации должны возглавить главы субъектов.

Чтобы реализовать программу социальной газификации в установленные сроки, президент поручил правительству, партии и общественным организациям самым активным образом подключиться к ее выполнению.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе совещания Президента РФ с членами Правительства подчеркнул, что тема социальной газификации вошла в народную программу партии.

Кроме того, поставленная президентом задача — подключить до конца этого года всех желающих по программе социальной догазификации - имеет для партии приоритетное значение.

«Мы полностью понимаем свою ответственность и то, что успешное выполнение задач по социальной догазификации во многом зависит от концентрации усилий на всех уровнях власти. Вчера на заседании Федерального штаба по газификации с Александром Новаком мы пришли к единому мнению, что региональные штабы по газификации должны возглавить главы субъектов. На сегодняшний день только три главы субъектов возглавляют региональные штабы», — отметил он.

Андрей Турчак рассказал, что для решения задачи «Единая Россия» задействовала максимальные ресурсы. Так, партия помогает людям с подачей заявок, подбором и оформлением документов, проводит информационно-разъяснительную работу, организует встречи в общественных приемных.

По словам Андрея Турчака, «Единая Россия» вместе с Правительством и «Газпромом» стандартизировали тарифы на прокладку трубы по участку и приобретение газового оборудования российского производства.

«Средняя по стране стоимость минимально необходимого оборудования (котла, плиты и счетчика) и работ по участку сейчас составляет 94 тысячи рублей. Но для некоторых категорий граждан даже минимальная стоимость этого оборудования неподъемна. Прежде всего, это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры», — отметил он.

Секретарь Генсовета партии напомнил, что по инициативе «Единой России» и при поддержке Правительства уже в 63 регионах эти категории могут воспользоваться прямыми субсидиями или сертификатами.

По его словам, уже в ходе весенней сессии оставшиеся 22 региона примут у себя соответствующие решения.

Для Красноярска вопрос газификации как никогда актуален. Она позволит решить острые экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха от печного отопления.

Сейчас актуализированная схема газификации Красноярского края находится на согласовании в «Газпроме». Если проект будет реализован, то газификация затронет 11 городов края и 16 его районов.

Депутата Госдумы от Красноярского края Александр Дроздов отметил, что перспективным путем газификации Восточной Сибири является проект «Сила Сибири — 2».

«В конце 2021 года были достигнуты окончательные договоренности глав государств России и Китая, о начале проектирования. Строительство планируется начать в 2024 году. Новый маршрут магистрального газопровода мощностью 50 млрд кубометров (эквивалентно „Северному потоку — 2“) пройдет по территории Красноярского края. Также планируется закрыть потребности в газе Иркутской области, Бурятии и Забайкалья. Перспективы проекта очевидны. В одном только Красноярске 16 000 частных домов смогут перейти с угля на газ, что значительно снизит нагрузку на экологию. Не стоит забывать и о снижении издержек для предприятий, новых рабочих местах, развитии городов и строительстве новых промышленных центров. Если же говорить о геополитических задачах, то „Сила Сибири — 2“ поможет закрепиться России на Китайском рынке. Перенаправив приоритеты, Россия создаст мощный плацдарм для дальнейшего торгово-экономического сотрудничества с Китаем. Вопрос газификации станет одним из приоритетных и для партийной комиссии по развитию Восточной Сибири, членом которой я являюсь. Мы в начале большого и важного пути, первый шаг сделан», — заявил он.

Напомним, 11 июня глава государства подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков.

Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации.

Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации — распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Речь идет о ветеранах, отдельных категориях пенсионеров, многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами.

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