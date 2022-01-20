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Задержан бывший первый замглавы СК РФ по Хакасии Вячеслав Павин

Задержан бывший первый замглавы СК РФ по Хакасии Вячеслав Павин
Иллюстрация: Яндекс

Вячеслава Павина задержали сотрудники ФСБ 20 января. Следственные действия связаны с его посреднической деятельностью в сфере адвокатуры и правоохранительных органов, пишет «Тайга. Инфо»

#НОВОСТИ

Как отмечают в издании, сейчас Павин «связан с лесом и адвокатами». Его дело может быть инициировано новым начальником УФСБ по Хакасии Максимом Родецким.

В 2017 году Вячеслав Павин был уволен с поста первого замначальника СК РФ по Хакасии . Его увольнение связывали с уголовным делом Владимира Бызова, который возглавлял администрацию тогда еще губернатора Хакасии Виктора Зимина.

Павин обратился в Абаканский городской суд с требованием восстановить его в должности и компенсировать 300 тыс. рублей в качестве не полученной зарплаты. Однако суд встал на сторону СК. Верховный суд республики оставил решение в силе.

Еще в декабре 2020 года Вячеслав Павин в интервью местному youtube-каналу отмечал, что «взятки берут везде: и в полиции, и в суде, и в исполнительной власти». По его словам, «аппетит приходит во время еды».

«Мотивация у всех разная — кто-то считает, что его обделили зарплатой, кто-то поставил цель заработать миллион долларов, кто-то видит, что есть деньги, которые можно взять незаметно», рассказывал тогда Павин.

В интервью он также отметил, что ушел с должности по собственному желанию, но «преждевременно».

Последняя известная должность Павина — представитель Верховного совета Хакасии в адвокатской палате.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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