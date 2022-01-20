Вагоноремонтный завод требуют привлечь на 1,6 млрд рублей
Красноярскому вагоноремонтному заводу грозит субсидиарная ответственность на 1,6 млрд руб. по долгам банкротного АО «Строительная компания „Афина Паллада“», пишет «Коммерсант».
Ходатайство в суд подал один из кредиторов — «Торговый дом „ДЭМ“».
Он также просит привлечь к ответственности еще 11 физических и юридических лиц, которые, по данным заявителя, контролируют «Афину Палладу».
Адвокат Forward Legal Олег Шейкин обращает внимание на то, что аффилированность КрЭВРЗа и СК «Афина Паллада» уже установлена в нескольких судебных актах о банкротстве, но сама по себе связь компаний еще не дает оснований для привлечения к субсидиарной ответственности.
Если суд удовлетворит ходатайство, работу могут потерять 1,5 тыс. его сотрудников завода.
Однако Олег Шейкин отметил, что размер активов и социальный аспект в виде возможного увольнения работников не станут основанием для освобождения предприятия от субсидиарной ответственности.
По словам юристов, аргумент «социальная значимость» не является правовым «при привлечении к субсидиарной ответственности, да и в целом в банкротстве».
«Вы никогда не увидите ссылки на «социальную значимость» в судебном акте. Но по факту такие мотивы могут играть не последнюю роль при принятии судебных решений«,— отметила партнер КА «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская.
В КрЭВРЗе сообщили, что банкротным делом СК «Афина Паллада» занимаются не штатные юристы завода, а сторонние представители.
Рассмотрение ходатайства назначено на февраль.
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