В Красноярском крае стало меньше ДТП на федеральных трассах
Количество дорожно-транспортных происшествий на федеральных дорогах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей снизилось на 14%. Об этом сообщили в УПРДОР «Енисей».
В 2021 году на федеральных трассах края произошло 302 ДТП.
Погибать в авариях тоже стали меньше — число смертей в результате ДТП сократилось также на 14%.
Как отмечают специалисты, снизить количество аварий удалось благодаря тому, что в крае постоянно проводят работу для повышения уровня безопасности на автомобильных дорогах федерального значения.
Так, в 2021 году на территории региона дорожники обновили более 70 км трасс и ликвидировали десять очагов аварийности, выявленных в 2020 году, установили линии электроосвещения общей протяженностью более 12 км.
Кроме того, в 2021 году на федеральных трассах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей» установили 1186 новых дорожных знаков, из них 64 импульсных — на опасном повороте вблизи деревни Тингино.
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Енисей» принимает все необходимые меры, чтобы тенденция к снижению аварийности сохранялась.
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