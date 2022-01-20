В Красноярском крае стало меньше ДТП на федеральных трассах

Количество дорожно-транспортных происшествий на федеральных дорогах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей снизилось на 14%. Об этом сообщили в УПРДОР «Енисей».

В 2021 году на федеральных трассах края произошло 302 ДТП.

Погибать в авариях тоже стали меньше — число смертей в результате ДТП сократилось также на 14%.

Как отмечают специалисты, снизить количество аварий удалось благодаря тому, что в крае постоянно проводят работу для повышения уровня безопасности на автомобильных дорогах федерального значения.

Так, в 2021 году на территории региона дорожники обновили более 70 км трасс и ликвидировали десять очагов аварийности, выявленных в 2020 году, установили линии электроосвещения общей протяженностью более 12 км.

Кроме того, в 2021 году на федеральных трассах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей» установили 1186 новых дорожных знаков, из них 64 импульсных — на опасном повороте вблизи деревни Тингино.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Енисей» принимает все необходимые меры, чтобы тенденция к снижению аварийности сохранялась.

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