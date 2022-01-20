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Красноярские пиарщики не вошли в шорт-лист мастеров премии «Серебряный лучник»

Красноярские пиарщики не вошли в шорт-лист мастеров премии «Серебряный лучник»
Иллюстрация: facebook.com/luchnik.siberia

Среди претендентов были заявлены четверо представителей Красноярского края. Но, по итогам голосования, дальше они не прошли.

#НОВОСТИ
В шорт-листе номинации «Мастер» премии в сфере развития общественных связей «Серебряный лучник» — Сибирь 2021 года не будет представителей Красноярского края. Таковы итоги голосования, которое проводилось на сайте премии.
 
Изначально на победу в этой номинации претендовало 12 человек. Красноярский край представляли:
  • Игорь Астапов, заместитель директора красноярского представительства ПАО «ГМК «Норильский никель»;
  • Анастасия Гуливатенко, начальник департамента по связям с общественностью ПАО «Россети Сибирь»;
  • Зоя Масленникова, пресс-секретарь, руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Красноярского края;
  • Ольга Солодилова, руководитель проекта En+ Group.
Красноярские пиарщики не вошли в шорт-лист мастеров премии «Серебряный лучник» 1
Слева направо, сверху вниз: Зоя Масленникова, Ольга Солодилова, Игорь Астапов, Анастасия Гуливатенко
 
Однако, судя по сообщению на странице сибирского «Лучника» в Facebook, никто из них в итоговый список не вошел. В результате шорт-лист номинации выглядит так:
  • Лидия Маркова, PR-менеджер 2ГИС;
  • Мария Моисеенко, начальник управления корпоративных и внешних коммуникаций ТПУ;
  • Иван Чирков, руководитель группы бренда «Нетологии».
Напомним, что премия «Серебряный лучник» в номинации «Мастер» присуждается PR-специалистам, которые успешно управляют развитием общественных связей в своих компаниях и организациях. Кандидаты определяются на основании личных заявок и рекомендаций жюри. Лидеры же определяются открытым голосованием на сайте премии (голосовать можно было только один раз с одного IP-адреса).
 
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Заявки на участие в конкурсе коммуникационных проектов принимаются на сайте luchnik-siberia.ru до 23 декабря 2021 года. Финальная церемония публичных защит и награждение пройдут в конце января.

В жюри «Серебряного Лучника» вошли эксперты из шести сибирских городов

Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь объявила состав экспертного жюри.

Красноярские пиарщики получили премию «Серебряный Лучник – Сибирь»

Финал престижной премии и очные защиты прошли в Новосибирске. В шорт-лист вошли пять проектов красноярских специалистов по коммуникациям в пяти номинациях.

Автор: Петр Савельев
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