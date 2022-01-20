Красноярские пиарщики не вошли в шорт-лист мастеров премии «Серебряный лучник»

Среди претендентов были заявлены четверо представителей Красноярского края. Но, по итогам голосования, дальше они не прошли.

В шорт-листе номинации «Мастер» премии в сфере развития общественных связей «Серебряный лучник» — Сибирь 2021 года не будет представителей Красноярского края. Таковы итоги голосования, которое проводилось на сайте премии.

Изначально на победу в этой номинации претендовало 12 человек. Красноярский край представляли:

Игорь Астапов, заместитель директора красноярского представительства ПАО «ГМК «Норильский никель»;

Анастасия Гуливатенко, начальник департамента по связям с общественностью ПАО «Россети Сибирь»;

Зоя Масленникова, пресс-секретарь, руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Красноярского края;

Ольга Солодилова, руководитель проекта En+ Group.

Слева направо, сверху вниз: Зоя Масленникова, Ольга Солодилова, Игорь Астапов, Анастасия Гуливатенко

Однако, судя по сообщению на странице сибирского «Лучника» в Facebook, никто из них в итоговый список не вошел. В результате шорт-лист номинации выглядит так:

Лидия Маркова, PR-менеджер 2ГИС;

Мария Моисеенко, начальник управления корпоративных и внешних коммуникаций ТПУ;

Иван Чирков, руководитель группы бренда «Нетологии».

Напомним, что премия «Серебряный лучник» в номинации «Мастер» присуждается PR-специалистам, которые успешно управляют развитием общественных связей в своих компаниях и организациях. Кандидаты определяются на основании личных заявок и рекомендаций жюри. Лидеры же определяются открытым голосованием на сайте премии (голосовать можно было только один раз с одного IP-адреса).

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