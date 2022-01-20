Красноярск и Минусинск вновь с трудом «дышат»

Год только начался, а в Красноярске второй раз вводят режим «черного неба» — неблагоприятные метеорологические условия первой степени.

Режим НМУ был объявлен 20 января в Красноярске и Минусинске. Об этом официально сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Пока режим «черного неба» будет действовать до вечера 21 января. Дальнейшие действия будут скорректированы по ситуации.

В Роспотребнадзоре сообщают, что в обозначенный отрезок времени будет усилен контроль качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки обоих городов края. Также специалисты советуют жителям Красноярска и Минусинска ограничить свое пребывание на улице.

Добавим, в конце прошлой неделе в Красноярске также вводился режим НМУ.