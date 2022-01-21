Бизнесмен-строитель Владимир Егоров отметил день рождения в еще не открывшемся ресторане

Накануне бизнесмен Владимир Егоров отпраздновал свой День рождения в ресторане «Арагви», который официально еще не открылся. Заведение находится рядом с Театром Оперы и Балета.

На мероприятие были приглашены известные артисты — так, для гостей пел Вадим Казаченко и Юлия Михальчик, выпускница музыкального проекта «Фабрика звезд».

Видео с мероприятия опубликовал телеграм-канал «Бал дебютанток».

Отметим, сам ресторан, как и гостиницу между театром и ул. Дубровинского, построила компания Владимира Егорова.

Когда «Арагви» откроется официально, пока неизвестно. Оперативно связаться с руководством компании редакции DK.RU не удалось.

Отметим, общество с ограниченной ответственностью «Арагви» было зарегистрировано 7 октября 2021 года.

Учредителями являются Анастасия Егорова и Александра Савельева, у нее, к слову, есть доля в УК «Сибиряк», а также в сети фитнес-центров World Class и боулинг-клуб «Шаровая молния.

На сайте арбитражного суда есть информация, что департамент муниципального имущества и земельных отношений дважды судился с Александрой Савельевой.

Так, первый суд состоялся в июне 2020 года, тога мэрия требовала с бизнесмена оплатить долг по арендной плате в размере более 40 тыс. рублей.

В марте 2021 года департамент вновь подав в суд на Александру Савельеву — вновь по вопросу арендной платы. Там задолженность составило более 70 тыс. руб.

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