Суд отправил двух подозреваемых в «минировании» школьников в СИЗО
Железнодорожный районный суд Красноярска избрал меру пресечения двоим 17-летним школьникам, которые подозреваются в заведомо ложных сообщениях о минировании.
Оба заключены в изоляторе временного задержания до 23 февраля, — сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.
На протяжении шести рабочих дней в Красноярске происходила беспрецедентная эвакуация образовательных учреждений начального и среднего уровней из-за почтовых рассылок о минировании.
По каждому такому электронному сообщению было возбуждено отдельное уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
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