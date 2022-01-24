Что читать? 10 главных книг января с Марией Райдер

Книжный сомелье Мария Райдер рассказывает о книгах издательства «Манн, Иванов и Фербер». И с удовольствием представляет новинки января-2022 - с пользой для бизнеса и для души.

Книги для руководителей и предпринимателей, которые смотрят в будущее и находят в нем возможности для развития. Для тех, кто интересуется развитием технологий и бизнес-процессов. Для всех, кто интересуется будущим человечества.

Джейсон Хансон

Агент влияния: как использовать навыки спецслужб, чтобы убеждать, продавать и строить успешный бизнес

Эта книга — практическое руководство по применению методов спецслужб для реализации бизнес-стратегий. Даже если вы никогда не смотрели фильмы о Джеймсе Бонде и не встречались с реальным агентом спецслужб, вы знаете, что шпионы — гении выживания. Их способность общаться с помощью кода практически записана в их ДНК. И хотя это правда, что разведчики проходят одни из лучших в мире тренингов по выживанию, есть еще один, более важный навык, которым должен обладать спецагент, чтобы выжить. Это деловая хватка. В этой книге Джейсон Хансон — автор нескольких бестселлеров, бывший специальный агент ЦРУ — рассказывает, как любой человек может использовать шпионскую тактику для достижения успеха: от навыков стратегического планирования повседневных дел до освоения методов решения сложных задач и постановки достижимых личных целей. Он научит вас, как развить качества победителя в продажах и найти идеальную деловую возможность, используя его авторскую методику. С помощью книги вы станете более продуктивным, уверенным в себе профессионалом или предпринимателем. Узнайте, как использовать проверенные техники спецагентов для укрепления ваших бизнес-стратегий — от самопродвижения до продаж и собеседований.

Кейт Феррацци

Никогда не управляйте в одиночку и другие правила современного лидерства

Эта книга представляет собой пошаговую инструкцию по переосмыслению сотрудничества на рабочем месте. Вы увидите всю мощь совместного развития, по-новому взглянете на важность выражения благодарности, похвалы и празднования успехов, убедитесь, что если мы сможем высечь искру движения за совозвышение на рабочем месте, со временем это может привести к новому движению в общемировых масштабах, — движению за переосмысление наших взаимоотношений друг с другом в целом. В этой книге, как и в предыдущей («Никогда не ешьте в одиночку»), автор предлагает ряд практических советов, стратегий и идей. Возможно, они применимы не во всех ситуациях и не всем понравятся. Рассматривайте эти предложения не как обязательное руководство к действию, а как набор полезных ресурсов. Попробуйте использовать одну идею, потом другую; посмотрите, что лучше всего подходит именно вам. Благодаря описанным здесь практическим упражнениям вы научитесь противостоять искушению вновь прибегать к власти и контролю, основанным на субординации, и вместо этого объединитесь с другими людьми ради достижения целей, которых можно достичь только сообща.

Майкл Джеймс Вонг

Искусство маленьких шагов: книга для обретения спокойствия и исцеления души

Осознанность — это искусство жить в текущем моменте. Это готовность сбавить обороты и полностью, целенаправленно и без осуждения присутствовать в том, что происходит здесь и сейчас... В этой книге я собрал свои личные истории, стихи и мудрые изречения, которые, надеюсь, вас вдохновят. В этой книге известный учитель йоги и медитации Майкл Джеймс Вонг представляет вдохновляющую философию, которая побуждает замедляться и делать много маленьких шагов на нашем личном пути. Это книга исполнена бережной мудрости, которая исцелит вашу душу и поможет найти собственный путь к счастью.

Дэвид Иглмен

Живой мозг: удивительные факты о нейропластичности и возможностях мозга

Дэвид Иглмен — известный во всем мире нейробиолог, ученый, популяризатор науки. Обладатель степени PhD по нейронаукам. Самый молодой член совета директоров Long Now Foundation. Заинтересовался устройством нервной системы и восприятием времени еще в детстве. Почему враг памяти — не время, а другие воспоминания? Как может слепой человек научиться видеть при помощи своего языка, или глухой человек — слышать при помощи кожи? Почему многим людям в 1980-х ошибочно казалось, что страницы книг слегка окрашены в красный? Сможем ли мы когда-нибудь контролировать роботов силой мысли? Почему мы видим сны ночью и как это связано с вращением Земли? Ответы совсем рядом. В вашей голове скрывается величайшая технология, а книга известного нейробиолога Дэвида Иглмена расскажет о ней. Вы поймете: волшебство мозга не в его составляющих, а в том, как они непрерывно взаимодействуют, переплетаются и меняются.

Полин Браун

Эстетический интеллект. Как его развивать и использовать в бизнесе и жизни.

В наше время большинству потребителей вовсе не нужно много вещей — для нас важны чувства, которые вызывает у нас определенная вещь. Мы хотим получать от соприкосновения с продуктом дополнительную ценность. Именно поэтому эстетика приобретает для бизнеса первостепенное значение. Полин Браун в течение 25 лет возглавляла североамериканское подразделение LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton — французская транснациональная компания, известный производитель предметов роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и других). Она знает об индустрии моды и красоты практически все. Полин уверена: сейчас нужно работать в первую очередь не с функциональными свойствами продукта, а с чувствами и эмоциями клиентов. Только так можно создать успешные и, что самое важное, долговечные бренды. В этой книге Полин на примерах многих известных компаний рассказывает, как разные подходы к работе с эстетическими принципами делают бизнес процветающим или, наоборот, увеличивают риск фиаско (если не налажена работа с эстетической составляющей). Кроме того, она показывает, как самостоятельно развить эстетический интеллект (а значит, и личный стиль): с ее точки зрения, это не данность, а навык, который можно тренировать (хотя на это потребуются время и силы). В основе книги — истории предпринимателей, лидеров и команд, среди которых Louis Vuitton, Tiffany, Chanel, Gucci, Estee Lauder, MAC Cosmetics, Harley-Davidson, Айрис Апфель, Джо Меллоу и многие другие.

Стивен Котлер

Невозможное как стратегия: как нейронаука помогает добиваться экстремальной продуктивности в бизнесе, спорте и жизни

Эта книга основана на уроках тех, кто достиг Невозможного с большой буквы, но предназначена она для людей, нацеленных на достижение невозможного с буквы маленькой. И это невозможное, по всей вероятности, у каждого свое. Стивен Котлер в деталях рассмотрел множество приемов, тактик, стратегий для достижения предельной результативности, предложив метастратегию для обеспечения стабильной максимальной продуктивности. В нее вошли семь ежедневных и шесть еженедельных практик, которые следует выполнять обязательно, если вы намерены поддерживать пиковую результативность достаточно долго для достижения невозможного. И что бы это ни значило в вашем случае, необходимо любым способом включить эти практики в свое расписание. Но необязательно делать все сразу. Начните с малого. А, как только благодаря этим практикам результативность повысится, они начнут экономить вам время, сможете добавить еще несколько.

Джим Калбах

Путь клиента: создаем ценность продуктов и услуг через карты путей, блупринты и другие инструменты визуализации

Клиенты бывают разочарованы — это часто случается. Гораздо хуже, когда люди внутри компаний, создающих продукт, не видят этого, потому что слишком сосредоточены на бизнес-процессах. Эта книга покажет вашей компании, как превратить ценные наблюдения клиентов в практические идеи. Вы сможете визуально отобразить свой опыт работы с клиентами и представить себе будущие решения. Менеджеры по продуктам и брендам, специалисты по маркетингу и владельцы бизнеса узнают, как составление карт пользовательского опыта поможет определить, где пересекаются их бизнес-цели и точка зрения клиентов. Как только вы вооружитесь этими данными, сможете предоставить пользователям реальную ценность. Книга разделена на три части, в которых вы: — Разберетесь в основных принципах построения диаграмм и узнаете, как эти диаграммы могут использоваться в стратегии развития. — Узнаете, как создавать диаграммы с четырьмя итерационными режимами в процессе составления карт пользовательского опыта: создание инициативы по составлению карт, исследование опыта, визуализация процесса и использование диаграмм на семинарах и в экспериментах. — Научитесь просматривать ключевые диаграммы в действии, включая планы услуг, карты пути пользователя, карты опыта, ментальные модели, а также пространственные карты и модели экосистем.

Александр Кравцов

Персональная стратегия: книга для тех, кто не знает, куда идти дальше

Книга для тех, кто хочет эффективно поднять планку амбиций, достичь выдающихся результатов и заложить основу для долговременного успеха. Серьезный успех никогда не бывает случайным и не имеет к удаче никакого отношения. В подавляющем большинстве случаев он является результатом реализации персональной стратегии. Александр Кравцов, крупнейший исследователь менторских практик на постсоветском пространстве, более 25 лет работающий с представителями деловых и политических элит и автор бестселлера «Следующий уровень», делится секретами, благодаря которым люди достигают экстраординарных результатов в карьере и бизнесе. Существует известный парадокс: несмотря на большое количество действительно талантливых, компетентных и амбициозных людей вокруг, сколь-нибудь значимых успехов из них добиваются лишь единицы. И даже в этом случае их результаты, как правило, несопоставимо малы по сравнению с их подлинным потенциалом. Так вот единственный способ преодолеть эту экзистенциальную ловушку — грамотно выстроить персональную стратегию. Прочитав эту книгу, вы получите в свои руки универсальный инструмент, благодаря которому сможете проанализировать свое окружение и понять его потенциал. Оценить свои возможности и консолидировать ресурсную базу. Отделить свои истинные цели от навязанных извне, выстроить долгосрочный вектор и начать переход на следующий уровень.

Ольга Лермонтова

Работа по любви: Как построить успешную карьеру и превратить ее в источник вдохновения и счастья

Многие думают, будто работа — всего лишь инструмент добычи денег на «настоящую жизнь», нечто скучное и унылое. Ограничивающие убеждения и негативные установки, связанные с работой, мешают многим строить карьеру, лишают их альтернативной приятной реальности. Но всё больше людей отказываются от устоявшихся стереотипов и стремятся реализовать в карьере свой потенциал, делать что-то действительно значимое. Карьерный коуч и основатель крупнейшей в СНГ платформы для профессионалов «Карьерум» Ольга Лермонтова уверена, что работа может быть увлекательной, радостной, ресурсной и вдохновляющей. В своей книге она рассказывает о внутренних и внешних факторах построения карьеры: установках и мотивации, профессиональной самооценке и продуктивности; планировании и коучинге, нетворкинге и действиях в условиях кризиса. Прочитав ее, вы узнаете, как планировать карьеру и черпать в своей работе вдохновение, на что опираться в процессе и какие «рычаги» задействовать. Истории реальных людей, однажды принявших судьбоносные решения и изменивших свои жизнь и карьеру, и эффективные упражнения позволят вам разработать собственную стратегию и действовать в соответствии с ней.

Итан Кросс

Внутренний голос: почему мы говорим с собой и как это на нас влияет

Известный психолог объясняет, какую силу имеет наш внутренний голос, что наука говорит о беседах с самими собой и как мы можем влиять на эти «диалоги», чтобы становиться счастливее, умнее и эффективнее. Скажите кому-нибудь, что вы разговариваете сами с собой — и прослывете чудаком. Но правда в том, что у всех нас есть голос в голове. Наш внутренний голос помогает двигаться к целям, избегать ошибок и радоваться счастливым моментам жизни. Но он может стать и нашим врагом, укоряя за ошибки и напоминая о конфузах. Еще до того, как мы это осознали, наши мысли захватывает внутренний критик, порождая негативную и вредную болтовню. Как это происходит? Почему этот голос возникает? И как нам контролировать его? Явление «внутреннего голоса» двадцать лет изучал один из ведущих экспертов в теме Итан Кросс, чтобы найти ответы на эти вопросы. В своей книге он показывает всю силу внутреннего голоса и рассказывает, как на практике использовать его себе во благо. Инструменты для этого зачастую у нас под рукой — это слова, которые мы используем, отношения, в которых мы участвуем, дневники, которые мы ведем, беседы с близкими, культура, окружающая нас. Эта книга с твердым научным обоснованием, захватывающими историями из жизни и конкретными инструментами изменит то, как вы разговариваете с собой. И поможет стать счастливее, умнее и продуктивнее.

Информация предоставлена издательством «Манн, Иванов и Фербер».