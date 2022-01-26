Детский сад эвакуировали из-за черного пакета под лестницей
Детсад №204 в краевом центре эвакуировали из-за неопознанного черного пакета, который одна из мамочек увидела под лестницей.
Утром 26 января 2022 года детсад был полностью эвакуирован из-за подозрительного пакета.
Одна из наблюдательных мам малышей заметила под лестницей подозрительный черный предмет и оперативно сообщила об этом персоналу.
Работники учреждения на ул. Ломоносова решили перестраховаться и вывели своих воспитанников до приезда полиции на улицу, — пишет «КП-Красноярск».
Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что пакет содержит в себе мусор, что пакет оставил под лестницей неизвестный мужчина.
По словам родительницы, мужчина подъехал к детскому саду на автомобиле, остановился, вышел, ходил кругами вокруг здания, фотографировал на телефон, а после положил черный пакет.
После осмотра объекта экспертами экстренных служб, детей вернули в здание.
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